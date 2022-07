El doloroso adiós de Piñón Fijo: "Ya venía mal la cosa"

Piñón Fijo fue protagonista de una triste noticia. El querido payaso cordobés sufrió un doloroso adiós que lo marcó para siempre, sin siquiera poder despedirse de esa persona que tanto quería por estar de gira con sus shows. "Ya venía mal la cosa", narró el animador.

Recordando la muerte de su madre, acontecida hace 16 años, Piñón Fijo expresó en Caja Negra: "Cuando falleció mi mamá, ya venía mal la cosa. Yo me tenía que ir de gira a la Patagonia y el médico me dijo: ‘Mirá, andá de gira porque esto es un período de cosas que puede durar un día o tres años’. Y me pasó que tuve que tomar la decisión e irme”.

“Así que la vida me encontró con mi hermana eligiendo un féretro para mi vieja, que todavía estaba viva”, contó Piñón Fijo, quien al mismo momento de sufrir la muerte de su mamá también se encontraba comprando un automóvil para realizar sus viajes: "Y el vendedor: ‘Bueno, este tiene palanca de cambio al piso, este tiene aire acondicionado’. Y en un momento me sacudí ahí y dije: ‘¿Qué estoy haciendo?’”.

El momento en que Piñón Fijo se enteró de la muerte de su madre

Corría el año 2006 cuando, en medio de su gira por la Patagonia, Piñón Fijo recibió la noticia más triste. “Subí al escenario, hice el show y cuando bajé vi la mirada de mi productor de ese momento y me di cuenta de que había sucedido”, contó el cordobés, confirmando que el deceso de su ser querido fue justamente en el día de la madre: "Sí, 15 de octubre de 2006. Y volví, al mango volví a Córdoba, enfundado en esa responsabilidad de querer resolver todo. No me terminaba de caer la ficha”.

La incómoda situación que vivió Piñón Fijo con una nena en un hospital: "Sentí pudor"

Piñón Fijo reveló una anécdota triste en la que recordó su experiencia cantándole a una nena internada en terapia intensiva. En diálogo con Mañanísima, el payaso cordobés se emocionó al dar detalles de la situación en que se encontraba su pequeña fanática y su padre. "La situación era muy extrema", reconoció el artista.

"Voy a lugares donde hay niños que la están pasando muy mal. Voy a hospitales, pero lo hago en silencio, sin prensa... Una vez fui a un lugar y la situación era muy extrema. Y vi a un papá muy humilde e introvertido sufriendo al lado de su nena", comenzó diciendo Piñón Fijo. Acto seguido, el payaso resaltó la difícil situación que lo llevó a incomodarse por tener que cantar.

Sin ocultar sus sentimientos, Piñón Fijo expresó lo que sintió en ese momento y recordó el momento en que la nena tuvo una inesperada reacción que emocionó a todos: "Sentí pudor porque los médicos estaban muy entusiasmados, me decían 'vení, vení' pero estábamos en terapia intensiva... Yo quería que se terminara rápido, estaba incómodo. Cuando empecé a cantar, comenzó a correr una lágrima en su mejilla. Sintió".