El Dipy se cansó y destrozó a Baby Etchecopar: "Viejo nefasto"

Tras la denuncia por maltrato, El Dipy explotó en sus redes contra su compañero en Radio Rivadavia.

El Dipy estalló de furia contra su compañero en Radio Rivadavia, Baby Etchecopar. Luego de que semanas atrás lo haya denunciado públicamente por maltrato, ahora el cantante de cumbia se expresó mediante sus redes sociales y disparó con todo hacia el periodista.

Las durísimas acusaciones de El Dipy contra Baby Etchecopar todavía tienen sus consecuencias. El cantante de cumbia, que tiene su programa Los Desclasados, dijo que el periodista, quien conduce Baby en el medio, lo maltrató durante su estadía en Radio Rivadavia. Por lo tanto, ahora se encargó de traer de vuelta esta situación para destrozarlo en su cuenta de Twitter.

Allí compartió un video de hace unos años donde Baby entrevistaba a Luis D'Elia en C5N, y recordó los dichos del periodista que aseguró que El Dipy trataba de imitarlo. "No Baby, con lo que decís acá ni en pedo te imito. Viejo nefasto", señaló con fastidio.

Cabe recordar que luego de revelar los maltratos recibidos, amenazó con no seguir al frente del ciclo radial. "Yo no voy a seguir hasta que este hombre no pida disculpas de todo lo que me ha hecho durante un año y ocho meses sistemáticamente, sin parar, castigándome todavía no sé por qué", había indicado.

Baby Etchecopar aún no manifestó nada al respecto del mensaje escrito por El Dipy en su cuenta de Twitter, aunque sí le había respondido en su momento cuando habló de los malos momentos que le hacía pasar. "Mi querido Dipy, no es que no te quiera, no existís para mi. Yo sé que cuando alguien se va te sentás en la silla. Estás haciendo tu carrera a los panzazos", dijo.

Nik defendió a Canosa en Twitter y lapidó a Baby Etchecopar

Nik apuntó en Twitter contra Baby Etchecopar, quien dio un discurso sobre la salida de Viviana Canosa de América TV y defendió su postura de quedarse en la emisora liderada por Daniel Vila. El dibujante no contuvo su enojo con el periodista por no haber defendido a Canosa tras su denuncia por censura en su ciclo de A24.

"Baby, podés hacer cualquier cosa en tu programa. Libertad total. Menos tratar de estúpidos a tus televidentes. Porque no son tuyos, ni son de nadie. Y se te van", escribió el dibujante acusado de plagio por un sinfín de sus creaciones en el momento en que Etchecopar hacía su monólogo en su programa Basta Baby. "Voy a hablar con toda la verdad y toda la sinceridad, pensé mucho. Es un momento muy difícil para mí. Me solidarizo con Canosa y su censura porque no le dejaron sacar la nota de este tipo, Massa", comenzó el periodista macrista.

Baby aseguró que quiere mucho a nivel personal a Canosa y que la acompaña, aunque sumó: "No creamos que Viviana era un pedo del Papa ni porque se va Viviana los que quedamos somos una mierda, alcahuetes del doctor Vila. Si se quieren ir del programa se van, me chupa un huevo. Lo que me extraña es que mucha gente diga que yo soy un boludo porque vine a poner las bolas acá y hablé contra el Gobierno, contra la oposición, y ahora Viviana se transforma más o menos en la milagrosa".

"Como todos sabemos y nadie lo dice: hay dos personas interesadas en comprar este canal, uno del macrismo y otro del kirchnerismo, y están tratando de desangrar el canal para poder comprarlo. Lo mismo que le hicieron a Daniel Hadad", añadió el conductor de radio y TV.