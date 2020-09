El cantante de cumbia manifestó cuál sería su proyecto de país en caso hipotético de ser presidente.

El Dipy se convirtió en uno de los opinólogos más convocados para hablar sobre política en televisión. Acérrimo tuitero, se refirió a cuáles serían sus prioridades si él fuese Presidente de la Argentina. "Estamos muy mal", disparó el cumbiero, que se mostró crítico y opositor del Gobierno de Alberto Fernández.

"Un amigo me pregunto en joda, qué haría si fuera presidente", arrancó El Dipy, con un extenso hilo de las nueve medidas que tomaría en caso de ser el mandatario del país. "1) Ministro que no trabaje para la gente, a la calle; 2) Gente que curra en mi mandato, en cana sin escalas; 3) Intervengo todos los municipios, encuentro un choreo, todos en cana y nunca más un cargo político", escribió.

Y agregó: "4) Corto todo tipo de impuestos que usaron los políticos para robar; 5) Los que tengan causas o estuvieron en algo turbio, no pueden presentarse a ningún cargo; 6) Que revisen todas mis cuentas, prontuario y si tengo algo mínimo, que me destituyan; 7) Si la oposición de mi partido tiene buenas ideas que le sirvan a la gente, serán bienvenidos a ponerlas en marcha".

El hilo de tuits siguió y el vocalista de cumbia también expresó que donaría el 50% de su sueldo durante todo el mandato y que viviría en el mismo lugar en donde vive hoy y no en la Quinta de Olivos. "La educación y los puestos de trabajo serían prioridad sin ninguna excepción. Premiaría a los estudiantes que sean los mejores en su carrera, llevarlos a la mejor universidad de cualquier parte del mundo, con todos los gastos pagos, hasta que se reciba", arremetió.

Para cerrar con sus fantasías en Twitter, El Dipy contó como finalizó el supuesto diálogo con la persona que le hizo el planteo. Mi amigo se quedó en silencio y me dijo 'dejar de chupar, pelotudo, agradecé que de pedo sabés hablar'. Hace una semana que no le hablo. Qué loco que cosas tan lógicas como esto que escribí, sean tan lejanas y hasta repudiadas por mucha gente. Estamos mal. Estamos acostumbrados a que lo lógico, no lo sea y que lo ilógico pase siempre, cada vez más", señaló.