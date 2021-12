El difícil momento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: "Están preocupados"

Ángel de Brito reveló detalles sobre la situación que la pareja atraviesa tras su llegada a Argentina.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala atraviesan un difícil momento, a poco tiempo de haber arribado en Argentina. Ángel de Brito ofreció información esxclusiva sobre la situación que enfrentan las celebridades, lo que generó complicaciones en su estadía en su país natal.

"Están con una sospecha de covid en su familia. Está todos bien. No tienen síntomas, pero están aislados por prevención. Oriana me dice que se quiere matar porque tiene previsto viajar el jueves y. si llegan a dar positivo, no van a poder viajar", expresó el periodista, ya que Tiziana Sabatini, la hermana menor de la cantante, tuvo un contacto estrecho con un positivo y toda la familia está en un momento de incertidumbre: no saben si tienen el virus o no.

Sabatini y Dybala debían viajar por cuestiones laborales y eso los tendrían algo nerviosos: "Están preocupados porque si no pueden viajar, se le complica a Dybala por su trabajo", enunció el conductor de Los Ángeles de la Mañana. "Ellos fueron los primeros que lo pasaron en su momento desde Italia. En ese momento, él siguió dando positivo mucho tiempo", recordó de Brito sobre el momento en que la pareja afrontó el coronavirus.

La admiración de Catherine Fulop por Oriana Sabatini

Oriana Sabatini compartió una publicación sobre los desórdenes alimenticios que sufrió en el pasado y su madre también se expresó al respecto: "Mi bebé bella. Quiero que sepas que te amo. Estoy muy orgullosa de ti y cómo te manejas en tu vida, la madurez te dará la calma para ver todo lo hermoso que hay en ti. Vas por muy buen camino, hija".

"Ese día hablamos tres veces, quise que sintiera que estábamos con ella y la apoyábamos en su decisión. Ver el posteo, a nosotros nos movilizó muchísimo. Para mí es algo muy de ella y por eso la quise respetar y no sabía qué decir entre tanto llamado (que recibí). La que está autorizada a hablar de lo que le pasa es ella. Qué fuerte que alguien critique a una chica que está desnudando su alma. Uno tiene que ponerse en los zapatos del otro para entender lo que está viviendo el otro", siguió la actriz. Y cerró: "Que una diosa como Oriana diga ‘me está pasando esto y lo he tenido que trabajar'. ¿Por qué no? Me puede alegrar que esto les sirva a chicas adolescentes, como ella lo necesitó en su momento".