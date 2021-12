El día que Natacha Jaitt denunció a Fabián Gianola: "Me agarró del cuello"

La modelo también había contado que vivió una traumática experiencia con el actor denunciado por abuso y violación.

Fabián Gianola está en la mira del ojo público, tras las denuncias por abuso sexual y violación que recibió por parte de ex compañeras de trabajo. En medio del conflicto judicial del actor, muchos recordaron la denuncia que Natacha Jaitt hizo sobre una brutal experiencia que tuvo con el humorista.

"Gianola me encerró en 1 baño del camarín, trabó la puerta con el pasador, se bajó el pantalón, sacó su pene de golpe y me agarró del cuello para un oral obligada en la productora GP 2008, donde hicimos sketchs", había relatado en 2018 la modelo que falleció hace casi tres años. "Tuve que gritar fuerte para que me deje huir. Lo juro por mi padre", concluyó.

La brutal denuncia fue recordada por Ulises Jaitt, hermano de Natacha, al "retuitear" una publicación de Twitter que rezaba: "Natacha avisó quién es Fabián Gianola".

Las declaraciones de Viviana Aguirre, denunciante de Fabián Gianola

En el ciclo radial de Ulises Jaitt, la locutora recientemente se refirió a las actitudes que soportó por parte de Gianola: "Estoy bastante tranquila ahora, que con el trabajo del Dr. Gustavo D’Elia que fue impecable y la Justicia tengo una lucecita de esperanza de creer, y de una vez por todas se terminen estos casos. Pedimos una perimetral por cualquier situación, tengo miedo que tome una represalia". Por otro lado agregó: "Estamos esperando que declare, yo tengo fe que se haga justicia. No puede haber un monstruo en el medio trabajando libre, contactándose con chicas, esta persona no tiene que estar más libre".

"No me lo quiero cruzar porque no lo puedo ni ver, me da asco. Como persona es un desastre. Tiene doble personalidad. Se muestra tranquilo, súper amable y es un sexópata. No se va a curar, los violadores y los que matan no se curan más. ¿Qué esperaba la justicia, que te viole y te mate para tomar cartas en el asunto?", siguió la periodista en charla con Jaitt. Luego cerró: "Para él es natural el toqueteo. Lo quiero ver preso. Es un peligro para la sociedad, para cualquier persona que se relacione con él. El psicópata sabe con qué víctima ir, sabe con quién ir. Busca mujeres vulnerables, no se mete con cualquiera. Se muestra de una cosa y a puertas cerradas otra, y en el momento que puede lo va a hacer. El va a reincidir, me encantaría que cambien las leyes, los violadores y los que matan tienen que estar en la cárcel".