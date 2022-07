El día a día de Ricky Martín tras la grave denuncia de su sobrino: "Peligroso"

El cantante se mostró en público después de ser denunciado por su sobrino. Ricky Martín compartió un fragmento de su próxima canción en Instagram.

Ricky Martin rompió el silencio tras la grave denuncia que recibió por parte de uno de sus sobrinos y les agredeció el apoyo a sus fans. El intérprete de Fuego de noche, nieve de día se pronunció sobre sus años como músico e hizo un adelante de su próxima canción.

"Hacer música, seleccionar las canciones y compartirlas con ustedes es maravilloso. Ya son 38 años haciéndolo y sin duda su reacción es la motivación que me impulsa en esta travesía compleja llamada vida", comienza el descargo que el músico hizo en medio de las acusaciones de incesto por parte de un menor. Y sigue: "No quiero esperar más. Aquí les dejo esta sorpresa con mucho amor. Mi nueva música. Espero que la disfruten tanto como yo".

Martin escribió parte de la letra de su próxima pieza musical en el pie de foto de su posteo y lanzó: "Peligroso... tal vez todo se sienta dulce pero es doloroso, agarro tu mano... camino y me siento grandioso, no tengo alas pero tu me haces volar".

"La semana que viene, el 21 de julio, ya tiene una audiencia en la Justicia de Puerto Rico. Primero salió que era por violencia doméstica pero no se sabía quién era el denunciante, porque es información protegida, pero por un hermano conocimos que se trata de un sobrino, es decir, un hijo de la hermana de Ricky", explicó el periodista Ariel Wolan en el ciclo Nosotros a la Mañana sobre la denuncia que el joven de 21 años hizo contra el cantante. Y agregó: "Dijo que tuvieron una relación sentimental durante siete meses. Es decir, incesto. Eso tiene una condena de hasta 50 años de prisión".

Las palabras de Ricky Martin sobre la denuncia de su sobrino

"La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza”, inició su descargo el cantante de Lo mejor de mi vida Eres Tú en una imagen que compartió en su cuenta de Twitter. Y agregó: “Por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón”.