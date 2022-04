El desgarrador relato de Paola Krum sobre el ACV de Joaquín Furriel: "El susto de mi vida"

La actriz se expresó sobre el problema de salud que el padre de su hija Eloísa tuvo hace siete años. Paola Krum habló sobre su presente en medio del éxito de la tira que protagoniza, El Primero de Nosotros.

Paola Krum se expresó sobre un difícil momento que atravesó hace siete años, cuando Joaquín Furriel tuvo un ACV en un viaje de avión. La actriz estuvo casada entre 2005 y 2011 con su colega y juntos tienen a su hija Eloísa, por lo que ese hecho la marcó mucho.

"Con Joaquín nos llevamos súper bien. Y sí, fue el susto de mi vida, pero por suerte está genial y sin secuelas", enunció la protagonista de la tira El Primero de Nosotros, emitida por Telefe, once años después de su separación del padre de su hija. Krum y Furriel trabajaron juntos en la recordada telenovela Montecristo, con Pablo Echarri a la cabeza, donde ella interpretaba al gran amor del protagonista y él, al antagonista.

El propio Joaquín Furriel se expresó sobre su problema de salud en el programa de Mirtha Legrand en 2015 y soltó: "Soy muy celoso de mi vida privada y de repente algo tan importante como un accidente... Y vas por la calle y el portero de un edificio te abraza o estás comiendo y se te acerca alguien y te dice que tuvo lo mismo".

Krum se refirió a su actual situación sentimental y se explayó sobre su relación con Iván Espeche: "Hace tres años que estamos juntos, pero cada uno vive en su casa. El tiene dos hijos; yo, una. Cuando nos juntamos es lo más. Es un encuentro hermoso", relató. Y agregó: "Lo loco es que fuimos novios a los 21. Hicimos juntos El jorobado de París y él después se fue de la obra. Me pareció el hombre más hermoso que había visto en mi vida".

Profunda reflexión de Paola Krum sobre su profesión

"Cuando empecé mi carrera había que ser obediente y era difícil decir que no a un trabajo porque había que estar siempre agradecido. Era hacer, hacer y hacer", expresó la protagonista de El Elegido sobre su trayectoria artística y aseguró que quizá se arrepiente de no haber podido decir que no a algunas propuestas.

Paola se refirió a cuánto le cuesta tomar coraje para salir a escena en algunos casos, ya que la exposición siempre fue algo que la intimidó. "Tengo que cruzar un puente para atreverme y estoy atreviéndome todo el tiempo y siendo un poco heroína de mi propia existencia, como saltando los miedos. Pero creo que volvería a elegir esta profesión porque es lo único y mejor que sé hacer", concluyó.