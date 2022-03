El desesperado pedido de Connie Ansaldi en Twitter: "Lo necesito"

Al parecer, la mediática panelista Connie Ansaldi tuvo que recurrir a sus seguidores de Twitter para que le resuelvan un insólito problema.

Connie Ansaldi no se entiende sus propios garabatos: el pedido desesperado en redes sociales.

Connie Ansaldi entró en desesperación y tuvo que pedir ayuda a la comunidad de Twitter para que la ayuden a descifrar un mensaje "encriptado". Un llamado a la solidaridad bizarro que tuvo una repercusión chistosa.

"Escribí algo. Lo necesito para un informe y no sé qué puse", lanzó la panelista en su cuenta de Twitter, dando a entender que ni siquiera ella entiende su letra. Lo cierto es que los garabatos ininteligibles de Ansaldi despertaron la curiosidad del auditorio virtual, que rápidamente intentó destrabar el mensaje oculto.

Si algo es ley en Twitter es que las exposiciones extrañas no son gratuitas:"Es una receta de budín de banana", "Solo entendí de investigación. ¡Hdp... que letra de mierda!", "Llevalo a la farmacia", "¡Que letra! ¡No se entiende nada", fueron algunas de las respuestas irónicas que recibió ante su pedido poco común.

El misterio no se extendió demasiado ya que un usuario logró descubrir el mensaje en el papel. “21/2 consulta de abstract research con ANMAT/protocolo de investigación", remarcó el mensaje. Agradecida, Connie manifestó que gracias a esta ayuda virtual pudo recordar que era lo que tenía que escribir.

El insensible comentario de Connie Ansaldi: "El único responsable de la muerte de Maradona es Maradona"

Meses atrás, Connie fue invitada a Los ángeles de la mañana (El Trece) y participó de un debate en torno al deceso que lastimó a toda la Argentina. "La Justicia tiene que investigar quién le daba el alcohol a Maradona. Hay que recordar que no solo tenía problemas cardíacos, el alcoholismo afectaba su salud y su corazón. Ya escuchamos varios testimonios de familiares, o de gente cercana de los familiares, contando que a Diego lo emborrachaban, lo hacían dormir, que le acercaban cerveza todo el tiempo", reflexionó Ángel de Brito, en el arranque del programa.

En desacuerdo, la invitada retrucó al conductor con palabras lapidarias: "Todos somos adultos acá. ¿No pensás que eso es muy infantil? Y esto lo digo porque hay mucha gente lamentablemente en la misma situación y más allá de que el médico sea un pésimo médico, que eso yo no lo sé. No sé si Luque es un buen neurocirujano y no sé si la psiquiatra (Agustina Cosachov) es buena... Pero yo creo que el único culpable de la muerte de Maradona, que era una bomba de tiempo desde hace años, es Maradona".