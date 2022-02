El descargo de Yanina Latorre tras ser echada de Radio Mitre: "Cuento todo"

La panelista ya no forma parte de Polino Auténtico, ciclo del que fue columnista durante años.

Yanina Latorre se expresó tras el anunció de su desvinculación de Radio Mitre por supuestos incumplimientos. La esposa de Diego Latorre habría sido echada de la emisora por no volver de sus vacaciones en el tiempo acordado, aunque Marcelo Polino, conductor del ciclo donde la columnista trabajaba, dejó en claro que se trató de desacuerdos en los arreglos económicos.

"Necesitaba estas vacaciones eternas. Para arrancar a full", escribió la celebridad en su cuenta de Twitter, tras compartir una imagen donde se la veía relajada en una reposera mientras tomaba sol. "Prometo: el martes me bajo del avión y cuento todo lo que voy a hacer", enunció luego y generó expectativa en el público sobre los proyectos a los que se sumará durante el 2022.

Marcelo Polino, compañero de Yanina, se expresó en vivo sobre el tema y dejó en claro que el retiro de la ex panelista de Los Ángeles de la Mañana de su programa se dio en buenos términos. "Siempre la incentivamos para que tenga su espacio porque se lo ha ganado, seguramente nos está escuchando y la vamos a extrañar", soltó el periodista.

Yanina Latorre sobre cuán difícil fue perdonar la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt

"Nunca perdonás del todo, siempre está ahí. Es difícil. Por la edad que tengo, me costó menos que a Wanda. Ella es muy joven. Yo nunca escribí nada ni publiqué nada", comenzó su descargo Yanina Latorre, en diálogo con María Laura Santillán, y se remontó al 2017, cuando su familia estuvo envuelta en un escándalo nacional tras la publicación de chats subidos de tono entre su esposo y la difunta modelo Natacha Jaitt.

Además, la panelista aportó una mirada feminista a su situación y analizó: "Salí a dar la cara y a contar lo que me pasó porque yo trabajo de hablar de la vida del otro. Entonces, si yo quiero ser honesta, lo tenía que hacer. Las mujeres me decían cornuda y a Diego no le decían nada". Y agregó: "Yo fui víctima, no le hice nada a nadie, jamás. Nunca critiqué a Natacha (Jaitt), que lo podría haber hecho por todo lo que nos hizo".

"No terminás de perdonar nunca. Siempre va a estar ahí. Yo creo que perdoné. No es que estoy todo el día y lo reprocho. Pero te duele", soltó Latorre. Y cerró en alusión a algunos momentos incómodos que vive en televisión por su historia: "A veces me pasa que estoy en la tele y cuando el periodista no tiene recursos para discutir y vos le ganás la discusión, me saltan con el 'cornuda'".