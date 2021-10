El conmovedor mensaje de Dieguito Fernando a Maradona: “Estás ahí cuidándome”

El hijo más pequeño del futbolista se expresó sobre la pérdida de su padre y envió un tierno mensaje al cielo.

Dieguito Fernando, el hijo menor de Diego Armando Maradona, compartió un emotivo video en su cuenta de Instagram, administrada por su madre, Verónica Ojeda. En el breve clip que publicó, el niño recordó al jugador de fútbol y le envió un mensaje al cielo, en alusión a cuánto extraña su presencia.

“Papá miro al cielo, sé que estás ahí cuidándome. Hoy en tu cumpleaños te mando un beso. Tu Pipi”, expresó el pequeño nacido en 2013, después de varios años de relación entre Diego Maradona y Verónica Ojeda. Años más tarde, el futbolista reconoció a sus hijos extramatrimoniales Jana y Diego Jr. De esa manera, los herederos del 10, por el momento, son cinco.

El desgarrador posteo de Gianinna Maradona

“Tocaste el cielo con las manos y hoy lo habitas. Desde donde estés, sólo deseo que sientas la paz que últimamente no pudiste sentir acá. Mi mundo quedo vacío sin vos. Estés donde estés, estás conmigo. No te siento todo el tiempo, pero sé que estás. Sé que me escuchás y también sé que me guías. Ver todo desde arriba debe ser mortal. Te abrazo fuerte”, comenzó Gianinna, en alusión a cuánto desea poder ver a su padre nuevamente.

La hija menor de Diego Maradona y Claudia Villafañe continuó en alusión a cuán decepcionada está de algunas personas de su círculo: “Más personas conozco, más quiero al perro que no tengo. Me guardo cada uno de nuestros momentos. Tan único e inigualable. Nuestras charlas, nuestros llantos y alegrías. Mi persona que todo lo podía, que me podía”.

“Celebro el amor que te dimos, lo que nos disfrutamos. Mamá, Dal y tus nietos te recordamos cada día, te hacemos presente en cada anécdota, recuerdo, que nos lleva a reírnos y sentirte un poquito más cerca. Te seguimos viendo con el mismo amor que siempre, nosotros solos sabemos lo que vivimos. Nadie nos contó quién eras. Lo vivimos juntos”, siguió y agregó: “Te extraño con toda mi fuerza, a más no poder. Es cada día un poco más insoportable la vida sin vos. Los días que no veo quién soy, que no apago la radio y todo me desborda, te necesito aún más. No hay día que no piense que carajo haces allá. Por qué me dejaste en este mundo de mier…. No te entiendo, una vez más”.

“Mi ejemplo de todo lo que sí y todo lo que nunca. Mi papá más papá que cualquiera. No puedo describirlo con palabras, se siente o no y lo que yo siento por vos no lo cambia nada”, sumó la ex del Kun Agüero.