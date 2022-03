El conmovedor mensaje de Dani La Chepi al enterarse que será internada nuevamente: "Estoy sensibilizada"

Dani La Chepi usó sus redes sociales para dejar un doloroso mensaje de cara a una nueva internación y luego de despedir a su padre, que murió recientemente.

Dani La Chepi contó en sus redes sociales que en las próximas horas deberá ser intervenida quirúrgicamente de nuevo y compartió un conmovedor mensaje. "Estoy sensibilizada", reconoció la influencer en sus historias de Instagram al relatar el difícil momento personal que está viviendo tanto por su salud como por la reciente muerte de su padre.

Los días recientes fueron bastante complicados para Dani La Chepi y en las últimas horas confirmó que siguen las malas noticias. Es que a la muerte de su padre, la ex MasterChef Celebrity le suma sus propios problemas de salud y contó que deberá ser nuevamente intervenida quirúrgicamente.

"A la tarde ingreso a internarme a la Clínica Olivos para que el doctor Gisini me quite el cateter", comenzó revelando la influencer. En ese sentido, Dani La Chepi dejó un doloroso mensaje en recuerdo de su padre, quien murió recientemente luego de nueve años de padecimiento por un ACV isquémico: "Todo junto tocó. Pero quien te dice, cuando me duerman me cruce con mi papá. Voy con ese deseo".

"Tengo miedo, no la voy a caretear. Siento miedo. Siempre, cuando te duermen, por más que sean unos minutos, a mi me da miedo", reconoció la instagramer, conmovida pero también con el humor que la caracteriza. Para cerrar su descargo, Dani La Chepi explicó cómo vive los momentos previos a la intervención que la tiene tan nerviosa: "Empiezo con que si no me despierto, y si la nena y esto y el otro. Más lo de mi viejo estoy sensibilizada, muy sensibilizada, así que es posible que sahumerie toda la casa mientras rezo".

De qué se murió el papá de La Chepi

Alberto José Viaggiamari falleció tras las complicaciones que le produjo un ACV isquémico que sufrió hace casi una década. El año pasado, durante una entrevista con Jey Mammón en Los Mammones (América TV), Dani La Chepi habló al respecto y, emocionada, indicó: “Isa me salvó la vida literalmente. Me acuerdo que cuando quedé embarazada fui a la casa de mis viejos para contarles la noticia de que iban a ser abuelos y mi papá estaba fumando en el balcón y dijo ‘me voy a hacer un estudio porque voy a disfrutar de mi nieta’. Fue y se los hizo y a los cinco días y le dio un ACV isquémico. Nunca más habló. Él está preso de su propio cuerpo".

“Todo pasó en la primera semana que yo me enteré que estaba embarazada. Para mí fue muy difícil porque se había enfermado mi ídolo, mi guía y el sostén de mi familia y yo pensé que me iba a morir”, agregó, entre lágrimas.