El cocinero de Macri le dijo a Martitegui lo que nadie esperaba: "La gilada va a estar siempre"

El cocinero de Mauricio Macri lanzó un comentario contundente contra Germán Martitegui por su enfoque en la gastronomía. Momento tenso contra el jurado de Masterchef.

El chef que trabajó en la Casa Rosada cuando Mauricio Macri fue presidente de la Argentina reapareció a través de una entrevista filosa. Cuando le preguntaron por Germán Martitegui, jurado de Masterchef, lanzó comentarios contundentes sobre su desempeño en la cocina que despertaron todo tipo de reacciones en las redes sociales.

El mundo de la gastronomía es muy amplio y en el último tiempo tuvo mucho lugar en la televisión con programas como Masterchef, Bake Off Argentina, Pasaplatos, entre otros. En este contexto, se filtró una declaración polémica por parte del cocinero de Mauricio Macri entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019.

Dante Liporace fue invitado al programa Gastronomía sin gilada conducido por Nacho Otero en el canal de YouTube Blender y se dispuso a hablar sobre la actualidad de la gastronomía argentina. "¿Hoy hay mejor gastronomía en la macro? Sí. ¿Hay mejores restaurantes de alta cocina que en esa época? No, en esa época había más", expresó en primera instancia.

"Va a salir Martitegui y te va a decir ‘yo soy uno'", interrumpió el conductor. Inmediatamente, Liporace respondió sin problemas lo que piensa del jurado de Masterchef: "Martitegui hace cosas veganas, así que no pasa nada con él. Hace lechugas, no hay problema con él. No nos preocupemos, él trabaja para la televisión, es como hablar con Echarri o algún actor".

En este sentido, el chef profundizó sobre sus críticas hacia el enfoque que usa Martitegui para trabajar. "Hay un dicho que dice que sólo existe la buena y la mala cocina. Y es así: si comés bien, está bien, y si comés mal, está mal, sea en un lugar de alta cocina, en un bodegón, o donde sea. En la gastronomía hay más calidad, pero la gilada va a estar siempre", sostuvo picante.

El día que Dante Liporace realizó una fuerte acusación a una exfigura de El Trece

Las redes sociales explotaron tras la fuerte acusación de Dante Liporace a dos famosas argentinas. El reconocido cocinero utilizó sus perfiles públicos para hacer un fuerte escarche a una exfigura de El Trece y otra panelista de América TV en junio de 2022, y las acusó de querer "manguear" los servicios que ofrece en su restaurante. Pero estos mensajes no pasaron despercibidas.

El cocinero Dante Liporace, quien estuvo a cargo de la cocina de la Casa Rosada durante la presidencia de Mauricio Macri, publicó en su cuenta de Twitter una serie de capturas de pantalla en donde acusaba a Viviana Saccone y Virginia Gallardo de pedirles canje para tener una cena gratis en su restaurante a cambio de publicidad en redes sociales. Al parecer, esta actitud molestó muchísimo al chef y decidió exponer a las involucradas.

"Te cuento, hace un rato me escribió Viviana Saccone, actriz, si le podía conseguir para ir mañana al mediodía a Molusco, son cuatro personas. Por canje. A cambio, Viviana les sube historias mostrando el lugar, la comida y arrobándolos en su Instagram", le escribió una persona a Dante en nombre de la famosa artista. Indignado por este mensaje, Dante contestó que "no le interesaba" y luego compartió la captura en su cuenta de Twitter. "¿Es joda esto?, lanzó.

Posteriormente, Dante Liporace publicó otra captura de pantalla en donde exponía a Virginia Gallardo, quien al parecer también pidió canje y no se lo aceptaron. Según mostró el chef, la panelista de América TV lo bloqueó de Twitter y esto terminó de indignarlo: "Manguean y después de enojan".