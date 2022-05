El clásico menú que pidió Robert De Niro en una parrilla argentina

En su visita a Argentina, el actor estadounidense Robert De Niro ya probó algunas de las delicias locales. Cuál fue el primer menú que degustó la estrella de Toro Salvaje, Taxi Driver y El Padrino.

Robert De Niro está en Argentina para filmar sus escenas en la serie Nada, una producción creada por la dupla Mariano Cohn - Gastón Duprat, que está protagonizada por Luis Brandoni. De visita en el país, la estrella de Hollywood ya recorrió el Museo de Bellas Artes y no se privó de comer algunas de las delicias típicas de las parrillas. Cuál fue el primer menú que degustó el actor de El Padrino y Taxi Driver.

La revelación se dio en el programa Cristina sin Vueltas (Radio Rivadavia), de la periodista macrista Cristina Pérez, cuando salió al aire Omar Escudero, dueño de la parrilla El Rebenque de Omar donde fue a grabar y comer De Niro con el equipo de la serie. “Comió ojo de bife con ensalada y flan. Estaba todo preparado por la producción y lo pidió como lo comen ellos: grandote, son unos bifes de como 800 gramos”, precisó el hombre.

“Aparentemente le gustó el ojo de bife, pero no llegué a notar su reacción. Lo noté muy tranquilo, humilde y sonriente”, agregó. Además, habló de la experiencia que significó tener dos figuras como Robert De Niro y Luis Brandoni grabando escenas en su local: "Estuvieron De Niro con Brandoni haciendo su partecita. Querían este tipo de local para esa escena, algo antiguo y de barrio. para mí fue una alegría. Ellos alquilaron el salón para dos días; ayer y antes de ayer. Estoy muy emocionado, es una experiencia linda que queda para siempre”.

Por otro lado, Omar confesó que no pudo hablar con Robert De Niro porque “yo estaba afuera. Por suerte vino el parrillero de la casa y me quedé más tranquilo por el tema del tiraje, el fuego y la grasa”. Sobre las escenas que se grabaron en la parrilla indicó: “Una en la que De Niro charla y come con el mozo y otra al final en la calle, cuando se saludan. Son simples escenas que por ahí llevan tiempo por repetirlas cuando algo no sale”.

El repudiable gesto de Robert de Niro con una fan argentina: "Grosera"

En el restaurant Elena, del Four Seasons Hotel de Buenos Aires y donde Robert De Niro está alojado junto a su familia, el actor fue abordado por una fanática que se encontraba dentro de las instalaciones. Lejos de aceptar una foto con ella, el artista sólo se limitó a negarse utilizando su dedo índice. A su vez, la esposa del norteamericano increpó a la fan y ésta filmó la secuencia para escracharlos a ambos en Twitter.

“Robert, ¿can a picture with you, please?”, le consultó Florencia, que compartió el momento en las redes sociales. El actor se negó y su esposa remató: "No, you’re so rude. We’re here with the family”. "Sos muy grosera, estamos en familia", fue lo que dijo la pareja de De Niro, generando la indignación de la usuaria.