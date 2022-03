El cantante de The Strokes explotó contra sus fans argentinos tras su show en el Lollapalooza

Julian Casablancas, cantante de The Strokes, se enfureció con sus fans argentinos tras su show en el Lollapalooza.

The Strokes volvió a generar furor en el festival Lollapalooza Argentina. Como todos los años anteriores que pisaron el país, fueron uno de los grupos musicales más esperados del festival. Sin embargo, el vocalista Julian Casablancas no pasó un momento del todo feliz. Tras las reiteradas bromas que sus seguidores le hacen desde hace años llamándolo con un apodo muy particular, se hartó y expresó su enojo hacia sus fans argentinos.

Todo comenzó años atrás, cuando Julian había sido fotografiado en Argentina comiendo una de las golosinas más típicas del país, el Mantecol. Desde entonces, sus fanáticos comenzaron a llamarlo “gordo mantequero” cariñosamente. La gota que rebalsó el vaso fue que esta vez, apenas Casablancas llegó al país, sus fanáticos lo recibieron en el aeropuerto con un Mantecol. Y el día del concierto, incluso le revolearon estas golosinas al escenario llamándolo “gordo”.

El líder de The Strokes había llegado al país muy contento e incluso salió a firmar autógrafos vestido con una camiseta de la Selección Argentina. Después de toda esta situación en el Lollapalooza, escribió en su cuenta de Instagram: “No sé cómo decir gracias a esto... este fue nuestro show anoche. Argentina, hombre. Salvaje. 94mil personas, escuché. Gracias (para quienes no hacen comentarios gordofóbicos como idiotas). Este mensaje se autodestruirá en un minuto, pero lo sentiré por siempre. PD: Creo que el Mantecol es asqueroso, para su información. En realidad, creo que toda la comida argentina es asquerosa”. Aunque al rato eliminó el mensaje, se volvió viral inmediatamente.

Tweet del club de fans The Strokes Argentina.

El descargo del club de fans The Strokes Argentina sobre la situación

“Después de las quejas de Julian ayer sobre ‘los idiotas gordofóbicos’ de Argentina, nos enteramos de que tiraron golosinas en el show. Paró el recital por esto, se fue el tiempo y nos perdimos Heart in a Cage y se fue sin saludar por esto”, comienza el descargo publicado en redes sociales por el club de fans de Argentina de The Strokes.

En este sentido, los líderes del fanclub destacaron que “una cosa es un meme que existe en internet y otra muy distinta tiene que ser la que uno hace cuando tiene enfrente a un artista que supuestamente admira, que además viene de otra cultura donde no se usa el ‘gordo’ cariñosamente. Esto ya es bullying”. Este último punto fue clave, ya que en Estados Unidos decir “gordo” no es una expresión de cariño.

El descargo del club de fans The Strokes Argentina.

“Tirarle comida a alguien mientras se le grita ‘gordo’, interrumpiendo su trabajo, es gordofobia. Ya está, Julian se paseó por todo Buenos Aires con la camiseta argentina, se enroscó en cambiar la versión de Razorblade para regalarnos algo especial a nosotros y aún así se tuvo que bancar esta falta de respeto. Tuvo que calentarse e insultar para que lo entiendan. ¡Dejémonos de joder con este chiste que atrasa y hace que una persona que admiramos pase un mal momento en un país en el que disfruta muchísimo estar! Comprometámonos todos a que la próxima vez que vengan no pase y tampoco insistan en las redes con este tema”, cerraron.