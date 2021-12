El calvario que vive Pablito Lescano tras ser denunciado por su hermana: "Alto salamín"

Tras desvincular a su consanguínea, Romina, de la banda que lidera, Pablo Lescano llegó a un límite impensado.

Pablo Lescano vuelve a encontrarse en el ojo de la polémica y esta vez parece que ni siquiera sus fanáticos podrán ayudarlo a salir rápidamente del problema. Envuelto en un escándalo que poco tiene que ver con la música, el cantante no pudo disimular su descontento.

Luego de conocerse la noticia de que el líder de Damas Gratis había desvinculado a su hermana Romina, vocalista femenina del grupo, las suposiciones y acusaciones comenzaron a gestarse. Sin embargo, la gota que colmó el vaso sucedió cuando la joven aseguró que había sufrido maltrato por parte de Pablo y este le contestó con una contundente frase a través de las historias de Instagram: "Chau langosta, buen viaje, gede".

Tras esta inesperada actitud y frente a las fuertes declaraciones de la cantante, Pablo Lescano empezó a vivir un calvario que nunca imaginó: sus redes sociales se llenaron de comentarios insultándolo, fanáticos que aseguraban que estaban muy decepcionados de él e incluso muchas personas que salían en defensa de su hermana. Tanto así que tuvo que tomar una drástica decisión.

"Pablo te pudo la fama, no le podés hacer esto a tu familia. Se me cayó un ídolo", "La dejaste tirada a Romi, alto salamín sos", "¿Te cansaste de basurearla no?", "La familia es sagrada", fueron algunos de los comentarios que recibió en cantante en sus últimas publicaciones de Instagram. Tanta resultó la agresión que Lescano decidió limitar los mensajes que los internautas podían dejarle.

Las acusaciones de Romina Lescano contra su hermano Pablo

Tan solo unas horas después de anunciar su retirada de la banda cumbiera, de la cual formó parte por más de 20 años, Romina Lescano decidió compartir algunas de las frases que le dijo su hermano en todo el tiempo que estuvo en el grupo. Estos maltratos verbales llevaron a la cantante a tomar la decisión de escrachar públicamente al intérprete de "No te creas tan importante".

"'Hace 23 años estoy aguantándote y solo porque sos mi hermana', 'No te soporto más, no vengas más', 'Encima no sabés cantar', 'Devolveme los dos millones que me pediste'. Ni una humillación más. No me lo merezco. Hasta acá llegó mi amor", fueron las palabras de Romina que ilustraban los años de maltrato que subió y la rotunda decisión de dejar atrás estos momentos y apostar por su bienestar personal, más allá de que esto significara el fin de su carrera musical dentro del género de cumbia villera.