El calvario que vive Andrés Calamaro: "El médico me dijo"

El cantante contó la difícil situación que atravesó y reveló que tuvo que tratarse con algunos médicos.

Andrés Calamaro reapareció y reveló el calvario que atravesó hace un tiempo atrás y terminó por perjudicar su salud. En una reciente entrevista, el cantante habló a fondo del complicado momento que enfrentó y generó gran preocupación.

En un reciente diálogo que mantuvo con Jorge Lanata para su programa de radio, el cantante de éxitos como Flaca o Cuándo No Estás, reveló que, cuando cumplió 60 años, atravesó un terrible calvario en donde se encontró "completamente solo". "Fue un tiempo no espléndido, por un problema personal, sufría molestias físicas, secuelas de la vacuna, probablemente", empezó por decir el artista.

En este marco, añadió: "Mi madre dejó la existencia a los 100 años y la verdad no soy una persona emocional, pero algunas procesiones van por dentro". Además, aseguró que, a raíz de la muerte de su mamá, se encontró a una situación bastante complicada en donde no tenía a quién recurrir cuando se sentía mal.

"Me encontré solo, sin amor, sin amigos que quieren ir a Benavídez a visitarme. Creo que la segunda dosis de la vacuna fue venenosa, aunque el médico me dijo que las secuelas no podía durar tantos meses. Por los dolores me hice análisis el año pasado y los intestinos no estaban muy cristianos", aseguró el reconocido cantante sobre esta situación.

Por otro lado, Calamaro aseguró que no pudo dejar sus dolencias de lado por cuestiones de trabajo e incluso tuvo que disimular algunos malestares. "Durante toda la gira disimulé una pequeña parálisis maxilofacial que sigo disimulando, que ni el público e incluso los músicos no tenían que enterarse, porque soy el que tiene que llevar a la tropilla en calma", confesó.

Por último, Andrés reveló: "Me sentí un poco solo. El psiquiatra me decía, 'tranquilo, Andrés, aunque estés rodeado, a los 60 todo el mundo se siente solo'". Sin embargo, confesó que la situación mejoró a sus 61 cuando conoció a su actual pareja.

Calamaro salió al cruce tras las acusaciones de plagio hacia la China Suárez: "Caretaje"

"La China" Suárez se vio envuelta en una polémica en redes sociales tras el lanzamiento de su nuevo tema Lo que dicen de mí. A raíz de las acusaciones por plagio en referencia a Flaca, Andrés Calamaro rompió el silencio y soltó una catarata de comentarios a través de su cuenta de Twitter.

Las repercusiones de la canción de "La China" Suárez son varias, teniendo en cuenta que en las últimas horas hubo fuertes acusaciones y críticas contra el tema musical, que ya está disponible en YouTube (hasta el momento, lleva más de 300 mil visualizaciones) y en otras plataformas digitales.

Sin embargo, y tras el revuelo que se generó, el propio Calamaro salió al cruce: "¡Ni se parecen! Flaca tiene otro groove en la batería, el bajo y la guitarra rítmica. Y varias melodías distintas; muy poca letra, estribillos instrumentales, una coda con un instrumental distinto, empieza la letra con un coro y tiene las estrofas en el medio", indicó en defensa de la actriz y cantante. El descargo no terminó ahí, dado que siguió manifestándose en varias oportunidades por la misma red social.

"La primera melodía de bronces marca un poco la secuencia de acordes, pero al final se mueve por las novenas y las cuartas; tiene otra complejidad siendo funk", explicó a través de un lenguaje musical para diferenciar las dos canciones. Pese a esto, algunas personas volvieron a insistir con la existencia de una similitud.

"Son más las diferencia que las coincidencias", sostuvo de manera contundente frente al tuit de un seguidor. En última instancia, Calamaro le brindó todo el apoyo a "La China" en el comienzo de su carrera musical: "Bancando a todos los artistas y aspirantes en la batalla por gustar y ofender. Siempre del lado de los que cantan, nunca del lado de quienes nos critican".