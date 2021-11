El calvario que sufre Dalma Maradona: "Es el peor día de mi vida"

Dalma Maradona le hizo un inesperado pedido a sus seguidores y quienes la invitan a los homenajes a Diego, de cara al próximo 25 de noviembre.

Dalma Maradona compartió un doloroso mensaje en sus historias de Instagram, a días del aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona. "Para mí ese día es el peor día de mi vida", aseguró la hija mayor del Diez y Claudia Villafañe en un video dedicado para quienes la invitan a los distintos homenajes que se realizarán el próximo 25 de noviembre. De esta forma, Dalma dejó bien en claro qué es lo que siente con lo que sucederá.

El 25 de noviembre pasado, la muerte de Diego Armando Maradona sacudió al mundo entero. Los más diversos homenajes al mejor futbolista de la historia se dispararon durante los siguientes meses, especialmente el pasado 30 de octubre, día en que Diego hubiese cumplido 61 años. De la misma forma, este 25 de noviembre habrá una infinidad de tributos hasta en los rincones más recónditos del planeta, al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Maradona. En ese sentido, Dalma Maradona publicó un video en su cuenta de Instagram en el que le hizo un pedido a sus seguidores y a quienes homenajearán a Diego.

"Hola a todos. Hago esta historia porque muchas personas me están invitando a diferentes homenajes que le van a hacer a mí papá el 25 de noviembre", comenzó Dalma Maradona su descargo en historias de Instagram, muy seria. A continuación, la hija mayor de Diego y Claudia Villafañe dio su declaración más dramática: "Yo tengo que ser muy sincera y decirles a todos que para mí ese día es el peor día de mí vida".

"Lo tengo totalmente anulado y lo que más deseo es que ese día nunca hubiera existido. Siempre y cuando cambien las fechas y le hagan homenajes a mí papá, a mí me va a encantar participar", agregó la actriz, sincera sobre cómo se siente respecto al próximo 25 de noviembre, el primer aniversario de la muerte de su padre. "Pero siento que ese día no es para homenajear, ni conmemorar, ni mucho menos festejar. Gracias", cerró la actriz su doloroso video.

Dalma Maradona recordó a Diego a 20 años de su partido despedida

Después de la serie de historias en las que pidió que no la invitaran a los homenajes que se realizarán a Diego, Dalma Maradona publicó una story con una de las frases más inolvidables del Diez. "El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque uno se equivoque no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero...la pelota no se mancha", compartió la actriz para recordar el partido despedida de Diego Maradona, que se realizó hace 20 años en la Bombonera.