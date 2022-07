El calvario personal de Ana Rosenfeld: "Lo soñábamos"

La abogada se pronunció en sus redes sociales sobre su angustia personal. Ana Rosenfeld decidió compartir un duro descargo en su cuenta de Instagram.

Ana Rosenfeld se sinceró en sus redes sociales sobre su angustia por la partida de su esposo, en el día en que se cumplieron nueve meses del fallecimiento. La famosa abogada compartió un video donde se ve a Marcelo Frydlewski cuando aún gozaba de buena salud, antes de contraer Covid-19, enfermedad que resultó letal para su organismo.

"Hoy 9 meses de tu ausencia. Extraño nuestras locuras. Un 9 de julio 2020 aún pleno encierro por pandemia jugamos, felices y soñábamos juntos", escribió la letrada de celebridades como Wanda Nara y Luciana Salazar en alusión a un video que data de la fecha que citó y que fue grabado un año antes de la partida del padre de sus hijas.

Rosenfeld y Frydlewski estuvieron casados durante 30 años. Anteriormente, la abogada había tenido otro matrimonio en su juventud que no prosperó. Desde la partida de su esposo, con quien siempre se mostró muy acaramelada en las redes sociales, Ana hace constante referencia a la angustia que la invade todos los días cuando siente su ausencia.

En otro de los posteos hechos en el Día de la Independencia, Rosenfeld recordó que el 9 de julio del 2017 su pareja y ella se juntaron con Wanda Nara y toda su familia para disfrutar de una comida. De hecho, compartió unas imágenes de aquel momento feliz. "En Ibiza, fotos de recuerdos maravillosos. Y con vos, mi amor", escribió en el epígrafe de su publicación.

El descargo de Ana Rosenfeld en su renuncia a LAM

Rosenfeld formó parte del plantel inicial de Ángel de Brito en su nueva etapa en América TV, donde compartió equipo con las angelitas Andrea Taboada, Yanina Latorre, Pía Shaw, Nazarena Vélez y Estefanía Berardi. "Me van a seguir viendo porque supongo que me van a invitar. Primero que nada, le quiero agradecer a Ángel (De Brito) porque cuando me convocó en el mes de febrero, me preguntó si me animaba a ser una ‘angelita’ y yo dije: ‘Qué fuerte’", comenzó su descargo de despedida.

"Todas las semanas tengo que estar en distintas provincias, no solamente porque tengo conferencias y cursos sino que también tengo divorcios que atender. Entonces, me parecía mal que tuvieran que poner una reemplazante todo el tiempo, me parece desprolijo", enunció Rosenfeld, sobre los motivos de su renuncia.