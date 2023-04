El calvario menos pensado de Guillermo Francella: "Me rajaron"

Guillermo Francella reveló lo que nadie esperaba sobre una experiencia laboral que no terminó bien. El testimonio del actor.

Guillermo Francella contó lo que nadie sabía sobre el calvario que vivió en uno de sus trabajos. El actor de 68 años no habló precisamente de su trayectoria como actor, sino que reveló un pasado en los medios de comunicación como periodista. "En ese momento era un pendejo, me hiciste sufrir’", recordó sobre el momento en que enfrentó a su exjefe.

En diálogo con Antes Que Nadie, el ciclo conducido por Diego Leuco por Luzu TV, Guillermo Francella fue entrevistado y profundizó en sus inicios como actor que tiene un primer roce con el periodismo. "Yo estudié en el Instituto Grafotécnico, que en aquel momento era la escuela emblemática del periodismo, era hermosísimo. Lo que pasa es que en el secundario no tenía muy en claro qué hacer. No quería entrar en cualquier carrera por entrar y lo único que me gustaba era el teatro", indicó.

Sus padres incitaron a que estudiara teatro pero que busque un trabajo para subsistir económicamente. "Me gustaba el periodismo oral, no el escrito. Estar al frente, entrevistar o tener un atril para hablar y me metí", expresó Francella, quien dijo que fue compañero en la facultad de la periodista de espectáculos Laura Ubfal, con quien luego trabajó en la Revista Gente.

Si bien pasaron muchos años de ese primer trabajo, el actor de Casados con hijos y El secreto de sus ojos se acordó del mal momento que vivió cuando lo echaron tras haber ingresado a través de Alfredo Serra, que era hijo de un amigo de un tío suyo. "Él me hizo entrar, pero después se va de vacaciones y me quedo solo, y cuando vuelve todo el personal de vacaciones no tenía dónde sentarme y me rajan, fue medio raro. Me raja Jorge de Luján Gutiérrez, que al día de hoy me dice ‘te salvé la vida’, y yo le digo ‘no, no me salvaste la vida. En ese momento era un pendejo, me hiciste sufrir’", señaló. Luego de esa experiencia, comenzó su vida actoral que hasta la actualidad sigue vigente.

La impensada situación de Guillermo Francella con Fidel Castro: "Me morí"

Guillermo Francella contó una historia que involucró a Fidel Castro cuando visitó La Habana en el año 2003. El protagonista de la mítica serie Casados con hijos dijo, con lujo de detalles, cómo fue el inesperado encuentro con el ex presidente de Cuba y las frases más importantes que le quedaron en la cabeza.

En diálogo con el programa que tiene Guido Kaczka por La 100, el acotr reveló que lo que más le sorprendió conocer en su carrera fue a Castro. "Cuando yo fui en 2003 con Adrián Suar y Luis Alberto Scalella por el Festival de Cine Latinoamericano que hay siempre, fui por una película que había hecho Stagnaro con Araceli González", comentó sobre el film Un día en el paraíso.

En ese momento, le advirtieron la euforia que tenían los cubanos por él tras el éxito de Poné a Francella. "Ojo que sos más fuerte que acá a nivel popular, se para La Habana", le habían dicho antes de arribar al país centroamericano. "Cuando voy, me di cuenta en el aeropuerto que era un jefe de Estado que venía, una cosa muy fuerte", expresó, y agregó: "Era un eclosión".

En el cierre de la anécdota, Francella confesó cuál fue la frase de Fidel Castro que más le impactó. "Fue el bocadillo más hermoso que escuché. Me dijo: '¿tú eres consciente de lo que significa hacer feliz a un pueblo? Tú haces feliz a mi pueblo'. Me morí. Me quedé así...", concluyó el actor argentino.