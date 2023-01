El calvario de salud de Diego Brancatelli: "Llorando del dolor"

Diego Brancatelli se encuentra internado por un problema que arrastraba hace unos días y agravó su salud. Qué le pasó al periodista que trabaja en Argenzuela por C5N.

Diego Brancatelli transita un complicado momento de salud, luego de haber sido internado hace unos días de manera urgente en el Sanatorio La Trinidad. El periodista que trabaja en Argenzuela, programa que conduce Jorge Rial por C5N, rompió el silencio en sus redes sociales y reveló qué le pasó.

Desde la camilla del hospital, Brancatelli interactuó con sus seguidores de Instagram y dijo que todo se trató de tres hernias de disco que podrían ser operables. "Llegué llorando del dolor (literal). No podía parar de llorar. Me trataron de 1000, pero lo único que me calmó fue la morfina. Pedí varios rescates y quedé bajo control. Ahora intentando ver cómo salgo de esta", indicó.

Los posteos de Diego Brancatelli en sus redes sociales

Diego Brancatelli y una interacción constante con sus seguidores

En una de las charlas que tuvo con un seguidor, confesó que los dolores comenzaron cuando regresó del Mundial en Qatar. "Tampoco quiero llegar a operarme. Veremos qué dicen. También tengo miedo", expresó el periodista, en respuesta a una persona que le comentó que también tenía sus hernias de disco afectadas.

Por el momento, Brancatelli seguirá internado por tiempo indefinido hasta normalizar su situación. El último procedimiento médico fue realizarle un bloqueo, que se llevó adelante de manera exitosa. "Gracias a todos los profesionales de salud. Ahora a recuperarme y volver con todo", destacó.

Preocupante relato de Diego Brancatelli desde Qatar: "No aguanto más"

Diego Brancatelli usó sus redes sociales para hacer un contundente descargo con respecto a la organización del Mundial Qatar 2022, donde se encuentra como hincha junto a su hijo. El periodista relató una secuencia ocurrida al momento de entrar a la cancha para el partido entre Francia e Inglaterra y disparó contra todos.

"Vinimos al Fan Fest a ver Francia vs Inglaterra. Entraba con Luca con un pancho en la mano. Se lo hicieron tirar", escribió a través de su cuenta de Twitter. Brancatelli se mostró sumamente enojado por el accionar de la seguridad, por lo que siguió: "Entró llorando. Son de terror. Así hay decenas de cosas".

El partido que presenció el periodista fue vibrante y puso a Francia en semifinales del Mundial Qatar 2022, tras ganarle a Inglaterra 2 a 1, posterior a la histórica victoria de Marruecos frente a Portugal por 1 a 0. "¡Aguante La Selección! Pero ya hay cosas que no aguanto más de Qatar", concluyó en el tuit publicado cerca de las cinco de la tarde del sábado 10 de diciembre.