El calvario de Nicole Neumann tras el accidente de Manu Urcera: "Se me paró el corazón"

Nicole Neumann develó algunos detalles detrás del fuerte choque que protagonizó su novio en una carrera.

Nicole Neumann reveló el fuerte calvario que atravesó luego de enterarse del accidente de Manu Urcera. La modelo se sinceró sobre el terrible momento que vivió al ser informada sobre el estado de su novio. "Fue terrible", admitió Neumann sobre el terrible suceso.

En una reciente entrevista con Paparazzi, Nicole Neumann contó con lujo de detalles cómo se enteró del accidente de su novio y la reacción que tuvo de inmediato. Durante su última competencia en La Pampa en el marco de la competencia Turismo de Carretera, Manu Urcera colisionó contra otro auto y debió ser atendido de urgencia por el cuerpo médico. Unos días más tarde de este suceso, la modelo reapareció públicamente para hablar del tema.

"Ya cuando me llamaron, que sabía que estaba en la serie, se me paró el corazón porque nunca me llaman cuando está corriendo", reveló Nicole Neumann con gran angustia en su voz. "Los padres me van a entender, es como cuando te llaman del colegio en un horario que nada que ver y vos decís: ‘¿qué pasó?’", ejemplificó la modelo.

Para su fortuna, Nicole admitió que no llegó a ver el accidente en vivo, ya que en ese momento se encontraba enfocada en otra cosa. "Justo estaba con mi abuela en casa y le estaba haciendo un café a ella. Y ahí me entra el llamado y me enteré de todo. Me acababa de despertar", aseguró la jurado de Los 8 Escalones del Millón.

Cómo sigue la salud de Manu Urcera tras su accidente

"Quería contarles que estoy bien después del accidente. Estoy en el hospital realizándome unos chequeos. Cuando tenga mas información se las compartiré. Gracias por preocuparse y preguntar", informó Manu Urcera a través de sus redes sociales el mismo día del accidente. Pero a unos días de la colisión, el piloto no volvió a hablar de su estado de salud.

En esta misma entrevista que dio con Paparazzi, Nicole Neumann actualizó sobre la situación de su pareja: "Él está bien. Se hizo todos los chequeos y los estudios para quedarnos tranquilos y salió todo súper, así que fue con suerte". Sin embargo, la expanelista de Nosotros a la Mañana también reveló que "todavía no le dijeron cuánto será el tiempo de recuperación".

El pasado fin de semana, Urcera perdió el control de su automóvil en medio de la carrera y terminó por chocarlo contra el vehículo de su compañero, Marcelo Agrelo. Además, el auto del novio de Nicole Neumann se estrelló contra uno de los paredones de la pista y, como consecuencia, quedó bastante dañado