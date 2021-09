El calvario de Nazarena Vélez con un producto capilar: “Como la mierda”

La celebridad blanqueó con sus seguidores de Instagram un problema estético que tuvo. Nazarena Vélez fue dada de alta de covid-19 recientemente.

Nazarena Vélez se sinceró a través de sus redes sociales al referirse a una mala experiencia que había tenido y que la preocupaba. En su descargo, la celebridad se mostró junto con su hija y relató con lujo de detalles la situación que atravesaba y su disconformidad al respecto. Con su revelación, dejó a muchos de sus seguidores pasmados de la sorpresa.

“Como la mierda me quedó el pelo. Porque parece que, no sé… que no me lo lavé… Mirá, está grasoso”, expresó Vélez en una de sus historias de Instagram y les mostró a los cibernautas que había utilizado un producto capilar que no funcionó de la manera que esperaba. Además, en el breve clip que compartió, la productora teatral dejó en claro que se preparaba para grabar para un canal de televisión junto con su hija, quien está próxima a contraer matrimonio con su novio.

Ese contenido permitió al público saber que Nazarena ha sido dada de alta después de haber estado aislada en su habitación por coronavirus. Mediante sus redes, la actriz relató día tras día cómo atravesaba su cuarentena. “Intento ser siempre tan positivo pero, bueh, podía pasar. Venía zafando pero finalmente un día me tocó. Estoy bien: sólo dolor de cabeza y un poco de cuerpo. En casa se hisoparon todos y gracias a Dios solo yo lo tengo. Aisladísima, sola en mi habitación. Esto también pasará, muy pronto”, expresó cuando informó a sus seguidores que su hisopado había dado positivo.

Los síntomas que Nazarena Vélez tuvo por el coronavirus

“Para los que me preguntan si estaba vacunada: tengo una sola dosis, que me la di hace aproximadamente un mes y medio. No se me fueron el gusto ni el olfato, al menos hasta hoy”, había informado Vélez respecto de su sintomatología ante el COVID y agregó: “Tampoco tengo tan claro cuándo empezó esto, porque como yo sufro de migrañas y lo único que tuve raro en el último tiempo es dolor de cabeza. Así que no me di cuenta ni cuándo empezó ni cómo ni nada. Pero estoy bien, gracias por la buena onda”.

“Como no se me fue ni el gusto ni el olfato, estoy morfando a lo loco, porque tengo una ansiedad. Imagínense que yo siempre tengo ansiedad, ahora que estoy todo el tiempo en la cama, peor”, remató la celebridad en su relato, cuando aún se encontraba aislada.