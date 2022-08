El calvario de Miguel Romano, el peluquero de Susana Giménez: "Es desesperante"

El destacado estilista Miguel Romano se desahogó y habló del difícil momento que está pasando con su peluquería.

El estilista Miguel Romano, conocido por ser el peluquero de la diva macrista Susana Giménez, habló del calvario que está pasando con su peluquería, en medio de la cambiante situación socioeconómica del país, y reveló cuál es el destino que está tratando de evitar a toda costa para su negocio.

"Siento que esta es la peor crisis que viví en mi vida y nunca me sentí tan afectado. Hoy, por ejemplo, di caja cero y no entró un alma a la peluquería. A veces no llegamos a abrir la caja porque literalmente no entra nadie", contó Miguel Romano en el programa Detrás de escena (AM 540), conducido por Daniel Gómez Rinaldi, Nicolás Peralta y Romina Carballo.

Por otro lado, Romano indicó que no ve una salida a corto plazo y que analizó la posibilidad de cerrar su negocio ante la falta de clientes, aunque terminó decidiéndose por ir hasta las últimas consecuencias: "Tengo con qué mantenerla pero es cierto que con el tiempo fui achicando el staff y hoy tengo pocos empleados: un peinador, una chica para las extensiones, una persona que lava y peina pelucas, una manicura y mi señora que es quien recibe a los clientes".

La furia de Miguel Romano por una mala actitud de Susana Giménez: “Me dolió”

Meses atrás, Romano apuntó contra Susana Giménez en una reciente aparición televisiva, al acusarla de haber tenido una mala actitud con él. En sus declaraciones, la celebridad aseguró que la diva llevó a uno de sus asistentes a Punta del Este y no a él, por lo que la liquidó en un desgarrador testimonio.

“Me extrañó que no me llamó y después me extrañó que había llevado a Punta del Este a un asistente mío, y me enteré por otra boca. Me hubiese gustado que me dijera ‘Mirá Miguel, me llevo a tal persona conmigo porque me hace falta, no quiero que vengas, vos tenés a tu familia, tu gente’, y no había ningún problema”, comenzó su descargo el peluquero, en LAM, sobre el desplante que Giménez le hizo.

Romano continuó su discurso sobre las posibles razones por las que Susana no lo eligió esta vez: “O ‘sos muy grande para peinarme’. Decime la realidad. Después de más de 50 años que estoy al lado de ella, me hubiese gustado. Me dolió mucho porque la amo, es como una hermana mía. En las buenas y en las malas, siempre juntos los dos. Imaginate, por todas partes viajando por el mundo con ella. Y me sentí mal. Hubiese hecho un final muy bueno, como hizo Mirtha Legrand, que me llamó y me dijo ‘Mire Miguel, yo ya estoy con otro negocio, me va a peinar otro peinador que hemos hecho una conveniencia’. ‘Pero perfecto, Mirtha, me parece maravilloso’”.

“Sí, me cayó muy mal, me siento dolorido, triste, porque me pregunto qué mierda le hice. Me hubiese llamado a mí, ‘Mirá Miguel, me va a peinar este chico’. Pero me sentí mal por enterarme por periodistas y la tapa de Clarín. Es todo para mí, imaginate que 50 años al lado de ella”, siguió Romano.