El calvario de Mica Tinelli: "Nunca sentí tanta tristeza"

La hija de Marcelo Tinelli expresó su inmenso dolor en las redes.

MicaTinelli está atravesando uno de los momentos más dolorosos de su vida y no tuvo problema de compartirlo con sus seguidores en las redes sociales. La hija de Marcelo Tinelli siente mucha angustia, por lo que su familia y amigos le brindaron su apoyo para que no se sienta sola.

A través de las historias de su cuenta personal de Instagram, Mica Tinelli reveló el lamentable hecho que vivió: "Ayer, se me fue la mitad de mi corazón con Charly. Nunca sentí tanta tristeza, y tampoco se cómo voy a hacer para no tenerlo conmigo. No hay palabras, por el momento solo mucho dolor. Mi angelito". La empresaria perdió a su fiel amigo canino, Charly, y lo despidió con esas palabras.

La publicación de Mica Tinelli.

Marcelo Tinelli se hizo eco del sufrimiento de su hija y junto a una postal de Charly escribió: "Volá alto negro tan hermoso, bueno, divertido y calentón. Todavía te seguimos llorando. Siempre estarás con nosotros en nuestros corazones. Te amo tanto Mica Tinelli". Por su parte, la novia de Lisandro López respondió la publicación de su papá: "Te amo pa. Gracias por contenerme y estar conmigo siempre". "Siempre", fue la contestación del famoso conductor.

La publicación de Marcelo Tinelli.

Mica Tinelli está transitando un duelo muy doloroso, ya que era muy unida a Charly, tanto así como lo es con su otro perro. Sin embargo, cuenta con el apoyo de todos sus seres queridos que se manifestaron impactados por la lamentable noticia. La empresaria no está sola y a pesar de que la tristeza es infinita, se encuentra contenida.

El apoyo de los seres queridos de Mica Tinelli

La publicación de Licha López con la respuesta de Tinelli.

Lisandro López, exjugador de Boca y actual futbolista del Club Tijuana, es el novio de Mica Tinelli. El deportista compartió muchos momentos junto a los perros de su pareja y la tristeza también lo invadió. Por ese motivo, decidió homenajear al can con una publicación en la que expresó: "Vuela alto mi negro, te amo mucho". Marcelo Tinelli replicó la story de su yerno y le escribió: "Gracias Licha por darle siempre tanto amor a Charly. Sos un tipazo. Te adoro".

La publicación de Cande Tinelli.

Cande Tinelli, también amante de los animales, se despidió del integrante de la familia con unas sentidas palabras: "Gracias por haberle dado tanto amor y felicidad a mi hermana. Lo más importante es saber que vivió la mejor vida. Con la mejor madre del mundo". Mica Tinelli le respondió a su hermana: "El amor más hermoso que tuve en mi vida y me lo regalaste vos. Te amo".