El calvario de la madre de Jujuy Jiménez por culpa de Cabak: "La tuve que frenar"

La modelo contó con lujo de detalles el momento de bronca que su madre tuvo por la actitud de su ex compañero de programa.

Sofía "Jujuy" Jiménez se refirió a el gran enojo que tuvo su madre cuando se dio su pelea mediática con Horacio Cabak. En aquel momento, se viralizaron audios del modelo en los que se refirió con despectivos calificativos a quien era su compañera de programa, por su supuesta ineptitud para la conducción de televisión.

"Mi mamá quería iniciar cuestiones legales, porque no estaba bueno el audio que circuló cuando yo estaba en el Bailando. La tuve que frenar. Él se encargó de que la pase mal pero no quiero entrar en esa, no estuvo buena esa experiencia y quiero dejarla en el pasado", lanzó Jiménez, sobre la reacción de su madre ante las palabras de Cabak, en diálogo con Catalina Dlugi.

Ese enojo por parte de la madre de Sofía "Jujuy" se generó por las declaraciones que tuvo Horacio Cabak. "La voy a dejar sola en los móviles, pero bueno hoy me pisó el saludo del final. Son muchas actitudes que está haciendo, zorrita, pisar, meterse en una nota, preguntar pelotudeces… ¿Cómo le vas a preguntar a la mina de la vacuna si están vacunando a la población de riesgo? ¿No lees un diario?¿No se te cae un diario en la cabeza cuando estás mirando Instagram?", expresó el modelo en un audio privado que terminó viralizado en las redes sociales.

El mal momento que vivió Sofía "Jujuy" Jiménez por un acoso

Sofía "Jujuy" Jiménez contó hace algunos meses que fue acosada por un seguidor. "Lo hizo la primera vez en un restaurante, lo denuncié y nunca nadie se enteró porque dije ´lo voy a dejar correr´'... Es la segunda vez, y no quiero que vuelva a pasar. Entonces, estoy emitiendo una segunda denuncia para habilitar una causa penal. Estoy asustada, cagada en las patas", reveló la actriz.

Además de dar a conocer su situación en sus historias de Instagram, Jiménez continuó con la publicación de capturas de pantalla del acoso virtual que sufría por parte de esa misma persona. "¿Salís? Me alojo en el hotel si te vas a quedar ahí. ¿Por qué no te quedaste a hablar? Cada vez que te veo me enamoro más de vos, Sofía. Es raro que no sepas que estaba en el hotel porque hacía como 15 minutos que estaba adentro. No me quiero ir, decime: ¿qué querés que haga? Si no querés que te moleste nunca más, decilo, me voy y te juro que no vuelvo a ver tus historias", rezaban las imágenes que compartió.