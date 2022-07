El calvario de Emily Lucius: "No está bien"

Uno de sus excompañeros de El Hotel de los Famosos reveló que está pasando un mal momento.

Emily Lucius está pasando uno de los peores momentos de su vida desde que salió de El Hotel de los Famosos. La influencer no logra reponerse de las agresiones recibidas en las redes sociales por sus actitudes en contra de Locho Loccisano dentro del reality. A pesar de que emitió un comunicado pidiendo perdón por su conducta, el fandom de su excompañero no le perdona que haya puesto en duda el ataque de pánico que sufrió durante la competencia en la "H".

Imanol Rodríguez fue el último eliminado de El Hotel de los Famosos y en diálogo con Nilda Sarli y Moskita Muerta reveló que Emily "no está bien". El hijo de Miguel Ángel Rodríguez asumió que tiene un vínculo cercano la instagramer debido a que su novia es amiga de ella, por lo que está al tanto de cómo atraviesa este proceso su excompañera de reality.

El hijo del actor fue tajante y manifestó: "Emily no está bien. Siento que entró a un mundo donde no estaba 100 por 100 preparada y se encontró con un monstruo que es la tele. Creo que muchas cosas la tomaron por sorpresa y no pudo manejarlo. Realmente es un impacto fuerte con lo que pasó afuera. Cuando se sienta preparada lo hará y hablará. Es una mina divina, creo que hay muchas cosas que se exageraron, pero doy fe que Emily no es una mala mina".

Imanol Rodríguez aprovechó y aclaró que lo que se vio en la pantalla chica de El Trece, ya que detrás de cada emisión del programa hay un trabajo de edición que quieran o no, muestra solo un resumen de todo lo que pasaba dentro del hotel: "Es un reality, pero también construimos una especie de novela. Ni uno es tan bueno ni otro es tan malo. Con todos me llevé de diez, todos son buena gente".

La reacción de Emily Lucius

Emily Lucius rompió el silencio con un mensaje de voz que le envió por WhatsApp a Maite Peñoñori, para que la periodista comparta en Intrusos. Allí, la influencer puso en palabras su malestar: "Desde que salí y me enteré de todo lo que estaba pasando afuera, siento una presión muy fuerte en el pecho. Mucha angustia... Lo que más bronca me da es estar triste por un juego. Yo me considero muy responsable, respetuosa y educada". Según el relato de su excompañero, la instagramer sigue sin poder recuperarse de las repercusiones negativas en su contra que dejó su paso por "El Hotel de los Famosos".