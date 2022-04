El calvario de Dalila tras viralizarse su video: "Sinceramente me dolió"

La cantante habló del video que se viralizó en las últimas horas. Dalila y un contundente comunicado en las redes sociales contra quienes la acusaron y hablaron de su familia.

Dalila fue protagonista de un video que se viralizó en las redes sociales y por el que fue criticada por diferentes usuarios de las redes sociales. En el mismo se mostró, aparentemente, un tanto desorbitada y tirada en el piso mientras cantaba con cierta dificultad para modular. Lo cierto es que la santafesina decidió romper el silencio y expresar su enojo ante las difamaciones.

“Recién miro los mensajes y las imágenes que supuestamente los fans publicaron de mí. Reconozco que parecía cualquier cosa, pero yo hago de todo en el escenario, pero al parecer hay personas que no les gusta y está perfecto. Pero que metan a cualquiera de mis hijos, eso NO, eso es de mala persona, y estoy hablando claro y bien, a mi público siempre intento darles lo mejor y siempre creo que me brindé a todos como persona”, comenzó diciendo Dalila, molesta por haber leído que algunas personas difamaron también a su familia.

A su vez, Dalila agregó: “Sinceramente me dolió escuchar que hablan mal de mi familia, que me gusta tomar champaña, si eso qué importa, no creo que la persona que dijo todo esto allá estado tomando a esa hora agua, yo terminé de trabajar. Jamás en mí banda se consumió, ni consume otra cosa, la persona que dijo todo esto puede arruinar a cualquiera, yo gracias a Dios tengo mucho trabajo por mal que le pese a no se quién, y no me importa lo que digan de mí”.

La advertencia de Dalila contra quienes se metieron con su familia

En mayúsculas y terminando su descargo en Instagram, Dalila exclamó: “CON LA FAMILIA NO HAY QUE METERSE. LA FAMILIA SE RESPETA. SALUDOS A LOS QUE REALMENTE APRECIAN MI TRABAJO”. De este modo, la cantante se pronunció al respecto sobre una situación en la que fue difamada injustamente y por la que tuvo que desmentir versiones que hablaban de un supuesto problema de salud.

El antecedente de Dalila en mal estado en pleno show

El 13 de febrero de 2022, la santafesina había recurrido a su perfil de Instagram (@dalilaoficial.ok) para pedirles perdón a sus seguidores porque le había pasado algo parecido: cantó en un contexto en el que dejaba mucho que desear. Aquel día, subió una publicación en la que decía: "Hola querido publico, quería disculparme porque ayer no me sentía bien... Los años no vienen solos, jaja".

Y completó, con la mención a una de sus nietas incluida: "Últimamente mi presión y mi corazón que está roto. La vida te rompe el corazón de mil formas (eso está garantizado), yo extraño a mi LOLA y pienso hacer lo posible para que ella sepa que aunque estemos lejos, yo, su padre, tío, padrino siempre vamos a estar para ella. Y ustedes, mi público, verlos me hace bien, pero soy humana y a veces las cosas nos superan. Mil disculpas a todos".