El calvario de Belu Lucius que afecta su salud: "Mucha angustia"

Belu Lucius reveló detalles sobre su estado de salud a través de sus redes sociales.

Belu Lucius no transita sus mejores semanas desde hace un tiempo largo. A través de sus redes sociales, la influencer dejó en claro qué le sucede realmente y se encargó de despejar algunos rumores en torno a su situación de salud.

Este último tiempo, Belu Lucius vivió momentos complicados no solo con respecto a su salud, sino en cuestiones familiares. La polémica de Emily Lucius y cómo tomó la familia su desenvolvimiento en El Hotel de los Famosos cooperó a sus cambios corporales.

Mediante historias de Instagram, la influencer realizó un descargo y primero que nada, desmintió rumores de embarazo. "Con una mano en el corazón, les agradezco los mensajes, pero no estoy embarazada, estoy con cinco kilos más, que no es lo mismo", expresó.

Debido a algunos desfasajes ocurridos en su cuerpo, Belu llevó a cabo algunos estudios médicos correspondientes. "Ayer fui a la endocrinóloga porque estoy viviendo unas semanas con mucha angustia, con mucha ansiedad, con mucho estrés, no duermo, cambios menstruales", agregó.

En este sentido, la exparticipante de MasterChef Celebrity reveló que se hizo "algunos estudios de laboratorio, unos chequeos, no me salieron del todo bien. Así que bueno, no estoy embarazada chicos". En cuanto a esta situación, llamó a la concientización de sus seguidores para hacerle los chequeos de rutina.

"Les recomiendo de paso que se hagan los estudios médicos una o dos veces por año. Como se los indique su profesional, el médico de cabecera de ustedes, clínico, nutricionista, endocrinólogo", indicó. "Siempre está bueno saber lo que nos pasa internamente", concluyó el mensaje de Belu.

Emily Lucius fue destrozada en redes y su hermana Belu salió al cruce

Emily Lucius está en un momento caótico tras ciertas actitudes polémicas dentro de El Hotel de los Famosos, motivo por el cual recibió críticas en las redes sociales. Al respecto de esta situación, su hermana Belu Lucius rompió el silencio y publicó un descargo para apoyarla.

Debido al maltrato hacia Locho Loccisano denunciado recientemente, Emily Lucius vive días desesperantes. La cancelaron en redes sociales y no solo eso, sino que varias marcas evaluaron dejar de trabajar con ella tras el boicot recibido en las últimas jornadas.

Por tal motivo, su hermana Belu Lucius, se expresó mediante su cuenta de Instagram y realizó un fuerte descargo. Subió una foto junto a su madre y describió qué piensa sobre lo ocurrido con Emily: "La vi muy triste y la invité a comer, con boludeces no".

La participante de El Hotel de los Famosos tomó la drástica decisión de cerrar sus redes sociales tras la polémica, tal como lo hizo Martín Salwe. "Esta familia no avala la Violencia ni física ni verbal de ninguna manera. Tampoco avala las 'cancelaciones' porque creemos que como toda persona no somos perfectos y aprendemos de nuestros errores", lanzó Belu.