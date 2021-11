El anuncio de L-Gante que sorprendió a todos: "Me voy a retirar"

L-Gante usó sus redes sociales para contestarle a Enrique Pinti y sorprendió a sus seguidores con una inesperada declaración.

L-Gante le respondió con todo a Enrique Pinti, que había criticado al músico hace algunos días. El cantante de cumbia 420 usó sus historias de Instagram para destrozar al histórico humorista argentino y lo trató de "dinosaurio". De forma irónica, también aseguró que tras leer las declaraciones críticas de Enrique Pinti estaba considerando retirarse de la música, ya que el humorista había asegurado que no le veía "talento".

Hace solo unos días, Enrique Pinti sorprendió al criticar con dureza a L-Gante. En charla con el periodista Juan Etchegoyen por Mitre Live, el actor aseguró que no le gustaba cómo cantaba el cumbiero oriundo de General Rodríguez y agregó: "No le veo mucho talento". Sus declaraciones fueron reproducidas hasta el hartazgo, tanto por detractores como por gente que estaba de acuerdo. Este sábado, Elián Valenzuela decidió usar su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, para responderle con dureza a Pinti.

"Bueno gente, hoy me levanté decidido. Creo que me voy a retirar porque acabo de ver una noticia que un señor que se llama Enrique Pinti dice que no tengo talento y soy grasa", comenzó disparando L-Gante en sus historias de Instagram, serio y preocupado. Sin embargo, en la siguiente story se pudo ver que en realidad el cantante estaba siendo sarcástico con su reacción a las palabras de Pinti. "Qué locas las estrategias de los medios ahora", consideró el máximo referente de la cumbia 420, preparando una declaración que va a dar que hablar.

"Che, productor, para el programa siguiente traeme un dinosaurio y vamos a ponerlo a hablar de L-Gante así subimos el rating", continuó bromeando L-Gante sobre las críticas que recibe, a las que ya está acostumbrado. De todos modos, el cantante está disfrutando de su mejor momento artístico, girando por todo el país y también por Bolivia, donde tuvo un gran recibimiento por parte de sus fanáticos del país hermano.

L-Gante arremetió contra El Trece por una fake news

Después de haber conversado brevemente con Alberto Fernández en una charla que hasta el propio Presidente se encargó de difundir, los medios de comunicación opositores, sobre todo el Grupo Clarín, comenzaron a dinamitar la figura del joven cantante con diversos artículos mentirosos, entre ellos uno de El Trece que indicaba que en un video en sus redes él aparecía gritando "ahora empiezo a los tiros".

Sin embargo, L-Gante compartió la noticia en una de sus historias de Instagram, demostró que era todo mentira y lapidó al portal macrista: “Mirá vos, El Trece queriendo ensuciar a los pibes”. De ese modo, el músico puso en evidencia la saña con la que ciertos portales actúan frente a figuras nacientes dentro de lo popular en cualquier ámbito.