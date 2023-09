El angustiante relato de El Chino Darín: "Un cadáver"

El reconocido actor hizo una fuerte revelación familiar y sorprendió al contar una insólita historia desconocida.

"El Chino" Darín reveló un estremecedor relato sobre su juventud y generó gran conmoción. El famoso actor se sinceró en una reciente entrevista y sacó a la luz una historia familiar que muy pocos conocían.

En diálogo con Teleshow, el hijo de Ricardo Darín reveló una historia de su juventud, precisamente de los primeros meses en los que se fue a vivir solo. En esta ocasión en particular, nadie podía dar con el paradero de Darín y generó preocupación porque "lo creían muerto". "Me ha pasado de quedarme dormido y que nadie me pudiera despertar, y nadie supiera dónde estaba, y los demás creer que me había pasado algo, que estaba en una situación de peligro inminente... Y yo estaba en la cama, durmiendo. Tengo el sueño muy profundo", empezó por revelar.

Luego, sumó que sus padres salieron a buscarlo porque no contestaba mensajes ni llamadas a nadie. "Llamaron a hospitales y a la policía, y amigos míos, a ver si alguien sabía dónde estaba, qué había hecho, a qué hora me había ido. Y yo estaba durmiendo, profundizó sobre el tema y aseguró que tuvo que modificar sus hábitos para no volver a generar este tipo de preocupaciones.

Por último, finalizó: "Fue a mis 20 y pocos. Rompieron la puerta de mi casa hasta que me encontraron en la cama durmiendo. Vecinos, todos en la escalera del edificio pensando que me había pasado algo, pensando que iban a encontrar un cadáver. Yo había dejado cerrada la puerta de casa con la llave puesta, entonces tampoco podían meter la llave para entrar, y yo no me enteré nunca de nada". Luego, concluyó: "Me llamaron por teléfono 200 veces. Tocaron el timbre, tocaron la puerta, empezaron a pegar palazos porque trataron con un cincel de sacar la llave para el otro lado para después poder meter la llave desde afuera, porque mis viejos y algunos amigos tenían llave de mi casa. E incluso habiendo abierto la puerta, yo nunca me enteré de nada. Hasta que vino un amigo y entró al cuarto, y me vio tirado en la cama y se asustó y dijo: “¡No, Chino! ¡Noooo!”. Cuando me tocó le digo: “¡¿Qué?!”. Y pegó un salto en el aire".

El Chino Darín cruzó a Milei y defendió el INCAA: "Hay que pensar"

Javier Milei fue el precandidato presidencial más votado de las PASO 2023 y con el envión que le dio el triunfo anunció un feroz recorte en varios organismo públicos, entre ellos el Conicet. Pero el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) también entró en el "plan motosierra" de la Libertad Avanza y el Chino Darín no dudó en salirle al cruce.

La controversia se inició después que el INCAA lanzara un concurso para ocupar 108 cargos vacantes en su planta permanente. A través de sus redes socailes, el candidato a Jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, aseguró: "No pasa nada, vamos a cerrar el INCAA".

Ante estos comentarios, Darín cruzó al espacio de Milei por los "recortes" en el Estado que comenzaron a plantear en las últimas semanas. “Hay que pensar las cosas... En nuestro caso, es fundamental el INCAA para la producción de películas nacionales", remarcó el actor.

"Tiene un rol que se podría asociar con las ‘canteras’ del fútbol, la generación de nuevos talentos, el descubrimiento de gente con futuro y la oportunidad para que esa gente logre desarrollarse, explicó el hijo de Ricardo Darín y agregó: "Sin el INCAA no conoceríamos a muchos de los cineastas que hoy nos hacen sentir orgullosos, porque contribuyen a que tengamos una cultura propia”.

El Chino debutó en su rol de productor -fundó con su padre Kenya Films- en Argentina 1985 y en la charla que tuvo el ciclo radial Agarrate Catalina contó detalles de su nuevo proyecto. “Venimos de distinta formación. Yo estudié cine, así que producir siempre fue algo que me atrajo. Mis primeros coqueteos y trabajos con el mundo audiovisual fueron detrás de cámara y eso me hizo posicionarme desde otro lugar. Y fuimos encontrando nuestro camino en ese sentido, porque, quieras o no, el rol de mi papá en algunos proyectos tenía que ver con el de productor. Y me parece que yo lo ayudé a hacerse amigo de esa idea, no inventé nada nuevo”, indicó.