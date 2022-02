El angustiante momento que atraviesa Pepe Cibrián: "Una mala pasada"

El actor atraviesa un proceso de duelo tras el final de una importante relación en su vida.

"Pepe" Cibrián atraviesa una difícil situación personal, ya que transita un duelo por el fin de uno de sus vínculos más importantes. Un periodista de espectáculos aseguró que el actor y director de teatro no tuvo una buena experiencia en la convivencia con una pareja, por lo que debieron tomar una drástica decisión.

Desde Mitre Live se reveló que el hijo de Ana María Campoy se peleó con su pareja de 40 años, Mauro, a quien conoció por la aplicación de citas, Tinder. "La convivencia no funcionó, el amor no prosperó y se terminó. Se separaron porque la pandemia les jugó una mala pasada", enunció el conductor del ciclo, sobre los motivos por los que Cibrián y su novio ya no estarían juntos.

Además, el periodista dio a conocer que el actor tenía intenciones de formalizar su relación, mientras que su pareja prefería mantenerse lejos de los papeles, por lo que también decidieron cortar. "Tengo entendido que la persona no famosa de esta relación no quería pasar por el altar”, cerró el comunicador.

Pepe Cibrián sobre sus dificultades para encontrar pareja

A principios del año pasado, Cibrián se refirió a cuánto le costaba conseguir una pareja, a pesar de la gran cantidad de posibilidades virtuales que la actualidad le ofrecía. "Está muy difícil. Y eso que entro en Tinder para ver si puedo encontrar alguien en quien apoyarme y que me apoye, pero es todo como de ácido lisérgico", relataba antes de conocer a Mauro, en diálogo con José María Muscari en la sección Confesiones de Infobae.

"Te llaman, hablamos una semana maravilloso, y vos decís: “Mirá qué agradable es esta persona”, y de pronto no te hablan más. Es horrible lo de las redes", enunció sobre su disgusto con el amor a través de las redes sociales, en alusión al concepto conocido como ghosting, que se basa en desaparecer de un día para el otro y no dar señales de vida a la otra persona nunca más. "Hay gente que se ha casado por las redes, no ha sido mi caso", sumó en aquel momento el actor.

En ese mismo encuentro, el director se sinceró sobre cuánto ha sufrido en sus relaciones amorosas. "Ami siempre me han dejado. Sufrí, pero tuve dos relaciones muy bellas. Una con Manuel, que es un gran escultor, seis años, y luego vivió nueve años más en casa con su pareja", soltó y cerró: "Y después apareció Santiago, con quien estuve 18 años casado, bueno 10 y pico desde la ley, pero 18 años juntos".