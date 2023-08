El angustiante momento que atravesó La China Suárez: "Punción lumbar"

La reconocida actriz abrió su corazón y reveló uno de los momento más difíciles que le tocó enfrentar en su vida y del que nunca había hablado.

Eugenia "La China" Suárez rompió el silencio y contó uno de los momentos más difíciles que le tocó enfrentar en su vida. La famosa actriz abrió su corazón como nunca había hecho antes y reveló con lujo de detalles cómo atravesó esta situación que la marcó para siempre.

A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, la intérprete de Desaniversario reveló el problema de salud que enfrentó Magnolia, su hija del medio y la mayor que tuvo con Benjamín Vicuña. "Creo que fue de los peores momentos de mi vida. Y no lo sabe casi nadie", confesó con gran angustia.

"Magnolia nació y a los tres meses le agarró fiebre. Yo no soy hipocondríaca, ni nada, pero cuando veo a un hijo caído me preocupo mucho. Más allá de la fiebre, estaba muy caída. Entonces lo llamé al pediatra, y le dije ‘la llevo ya a la guardia porque está mal’. Y él me dijo ‘llevala’", detalló. Sin embargo, nunca esperó el diagnóstico que le dieron: "La llevamos a la madrugada, y me dice ‘cuando tienen fiebre tan alta, antes de los tres meses, hay que dejarlos internados en observación’. Me pareció bien. Hasta ahí estaba todo bien".

En este marco, añadió con gran dolor en su voz: "En la clínica viene una de las enfermeras, después de hacerle estudios de sangre a Magnolia, y me dice ‘hay una opción de que sea meningitis’". Esta enfermedad potencialmente mortal es bastante frecuente en niños, por eso "La China" encendió todas las alarmas de inmediato. "Casi me muero. Ahí comencé a llorar", siguió.

"Estuvo internada una semana. No se enteró nadie. A la semana nos dicen que era una infección urinaria, gracias a Dios. Seguimos con los estudios y vamos con el mejor nefrólogo. Le hicieron hasta una punción lumbar", profundizó. Sin embargo, luego tuvo que enfrentarse a otro diagnóstico complicado: "Y el nefrólogo me dice, yo lo voy a contar hablando mal y pronto así, ‘nació con la tapita que filtra el pis de la vejiga a los riñones fallada, vencida. Va a necesitar que al año le hagamos una operación, porque si no va a necesitar un trasplante de riñón’".

Luego de un año de darle antibióticos a la bebé para que no desarrolle otra infección urinaria, la niña se curó. "Al año le hicimos los estudios y se le había curado. Era reflujo vesicoureteral. Fue muy fuerte. Pero es una cuestión de fe, para mí. Y de médicos, obviamente, porque no sé qué haríamos sin los médicos", sentenció.

La amenaza de La China Suárez a un famoso exnovio: "Si yo hablara"

Eugenia "La China" Suárez está totalmente abocada a su carrera como cantante. Tanto que volvió a vincularse con Nacho Viale, uno de sus ex. El nieto de Mirtha Legrand es uno de los socios de MOJO, la discográfica -junto a Warner Music- con la que la artista está trabajando en su material en su material musical. Sin embargo, él no es el único ex que se coló en la nueva faceta artística de la China.

La semana pasada, la cantante estrenó su nueva canción "Ay ay ay", la cual tiene una fuerte mensaje dedicado a algunos de sus exparejas. "No soporto que contés una versión que sabés que no es así. Si yo hablara, vos te irías del país...", dice uno de los versos de la canción que en cuestión de días se convirtió en uno de los temas más escuchado en diferentes plataformas.

Allí, la China parece reclamarle a una de las parejas que tuvo en el pasado por no haberla amado y seguir hablando de ella. Sin embargo, no dio más pistas sobre el apuntado. Pero eso no evitó que sus más de seis millones de seguidores empiecen a especular sobre los tres posible destinatario: Rusherking, Benjamín Vicuña; y hasta Mauro Icardi, con quien tuvo un affaire que desencadenó el Wandagate en 2021.

"AY AY AY, Fue la primera canción que escribimos, hace un tiempo ya, nació junto a 'Lo que dicen de mí', llegué con mi papelito escrito y junto a @santicelli y @diegomema le dimos forma y amor", explicó Suárez desde su cuenta de Instagram, pero no hizo mención a ninguna de sus exparejas. El posteo en cuestión se llenó comentarios: "Lo único que voy a decir, es que Rusher y la China van a volver. Guarden este comentario", "Vine sólo a leer los comentarios y que me confirmen si piensan que es para Icardi" o "¡Tomá Vicuña! Jajaja volvé a Chile".