El angustiante momento de Ricardo Darín: "Había discusiones"

El actor reveló algunas anécdotas de su infancia que causaron conmoción en el público. Ricardo y Alejandra Darín vivieron situaciones difíciles por el alcoholismo de su padre.

Ricardo Darín se expresó sobre un duro momento que vivió en su niñez y preadolescencia en relación al alcoholismo de su padre. El actor de El Secreto de sus Ojos dio a conocer la profunda charla que tuvo con su papá, por la que las cosas cambiaron de manera tajante en la dinámica familiar.

"Todas sus frases atentaban contra el materialismo, el capitalismo. Pero mis padres discutían mucho por cuestiones económicas y un poco también por el alcohol", comenzó su descargo el hermano mayor de Alejandra Darín en diálogo con El País. Y agregó: "Mi viejo era alcohólico. Cuando había discusiones, yo era el último en dormirme, no podía permitirme dormir y que la discusión siguiera, tenía que estar atento".

Darín relató que esa dinámica se vivió durante dos o tres años en su familia. "Hasta que llegó ese fatídico 5 de enero, cuando mi viejo volvió tocado y con el gato", contó. Cuando Darín tenía 12 años su padre llegó a su casa pasado de copas y, como no tenía dinero y era la noche anteior al Día de Reyes, le obsequió un gato de la calle a su hijo. Esta situación significó una fuerte pelea entre los padres del actor, por lo que Ricardo le dijo a su padre que se tenía que separar y éste le preguntó si estaba seguro. "Y le dije: 'Sí, estoy seguro'. 'Muy bien', dijo. Cerró la puerta y se fue", sumó el padre del "Chino" Darín.

"Lo vi un año y medio después. Me invitó a almorzar. Me dijo: 'Quiero que sepa que tiene una hermana. Recién nacida. ¿Le gustaría conocerla?'. Le dije: 'Sí'. Y nos fuimos a conocer a mi hermana Daniela, producto de la relación con su nueva mujer", continuó su relato el actor. Y concluyó: "Yo creo que era un muy buen hombre, armado para otro tipo de contiendas, no para el matrimonio".

Las palabras de Alejandra Darín sobre sla historia de sus padres

La actriz asegura que no recuerda las peleas que sí recuerda su hermano cinco años mayor. "Recuerdo la presencia absoluta de mi madre y la ausencia, por larguísimos periodos, de mi papá. Y me parece que Ricardo asumió un poquito de esa paternidad. Yo siempre me sentí muy protegida por él", enunció Alejandra, quien aseguró que cuando era niña su hermano era su mayor referente en la vida, incuso mayor que su madre y su padre.