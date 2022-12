El alarmante mensaje de Karina: "La vida me hizo perder el brillo"

La referenta de la música tropical Karina "La Princesita" alarmó a sus seguidores, tras compartir un preocupante mensaje el día de Navidad.

Karina "La Princesita" festejó la Navidad con nostalgia y compartió una preocupante reflexión que no pasó desapercibida en sus seguidores, quienes aventuraron el estado emocional de la cantante y encendieron una señal de alarma en las redes.

Antes de mostrar sus sentimientos en Instagram, Karina hizo referencia a la Navidad con una alegre postal familiar junto a Sol, la hija que tiene con "El Polaco", y su perrita: "Que pasen una noche en paz y tranquilidad, les deseamos con Sol y Queen". Pero más tarde, la felicidad se vio empañada por una sensación de preocupación entre los seguidores de "La Princesita".

El triste mensaje de Karina "La Princesita" en Navidad.

"Yo sé que la vida me hizo perder el brillo en los ojos. Este año lo voy a recuperar", escribió la intérprete de Corazón mentiroso junto a una fotografía de perfil. Por el momento, Karina no salió a detallar la razón de su mensaje (aunque podría llegar a estar atribuido a su separación de Nicolás Furman, físico del CONICET con el que tuvo un noviazgo).

Karina reveló el apriete que sufrió en el programa de Tinelli: "Te hacen la psicológica"

Meses atrás, "La Princesita" reveló una situación de apriete que involucró al showman Marcelo Tinelli y sus formatos de realities de canto y baile. "Soy una persona de mucho código. A veces tengo que ser un poco más egoista. Decir 'a mi me conviene y prefiero hacer esto y si a vos te parece que soy una desagradecida por eso, arreglate'", explicó la cantante cuando Diego Leuco le recordó en su programa de Luzu TV una charla que habían tenido años atrás. Es que el conductor le remarcó que en aquella oportunidad, Karina estaba indecisa entre sumarse a La Academia o ser jurado de La Voz Argentina de Telefe, canal al que terminó llegando como investigadora en el big show musical ¿Quién es la máscara?.

Pero Karina reconoció que no le "sale" el ser más egoísta y plantear esas situaciones. "Y como me habían dado trabajo en pandemia, y medio viste que te tiran frases como 'che, no da porque nosotros te dimos...'. Te hacen la psicológica", siguió picante Karina, al tiempo que entonces decidió ir a La Academia de Showmatch. Para cerrar, la cantante disparó muy filosa: "¡No lo voy a volver a hacer! La próxima no lo voy a hacer, porque encima me terminé yendo arrepentida como diciendo 'para qué dije que sí, me quiero cortar las bolas'".