Echaron a Leticia Brédice de una obra de teatro: los motivos

La actriz reveló detalles sobre esta polémica situación. Qué dijo.

Leticia Brédice rompió el silencio para hablar del despido de la obra de teatro El Divorcio. La actriz pidió hablar exclusivamente con un programa de televisión para aclarar lo sucedido y apuntó directamente contra Nelson Valente, director a cargo de la producción teatral.

La obra de teatro conformada por Luciano Castro, Natalie Pérez y Pablo Rago sufrió la baja de Leticia Brédice, a quien se confirmó que no renunció, sino que la echaron. "A mi parecer hay que hacer un poco más de alquimia entre los actores, hay que tratar de ser un poco más empáticos", lanzó Brédice en diálogo con Intrusos, programa conducido por Flor de la V en América TV.

"Por más que yo estudie el guion, cumpla con todos los requisitos, sea buena compañera, si el director dice al segundo ensayo 'no quiero que vengas más Leticia'...", agregó al relato. A su vez, dijo que no se encontró con el director Nelson Valente: "No empatizó.

La actriz que va a reemplazar a Leticia Bredice en la obra será Carla Conte, información brindada por Laura Ubfal, quien se encontraba al aire con Flor de la V. "Le pedí perdón porque uno por ahí no se da cuenta de que al otro lo está ofendiendo", dijo la integrante de la serie La 1/5/18.

Si bien indicó que sugirió un cambio en la dinámica de la obra, aseguró que no hubo ninguna situación que pudo haber desencadenado su despido. "Soy cariñosa, soy una persona muy dulce que solamente me gusta proponer en mi trabajo. Me fascina que me dirijan, para mí es un placer", sostuvo.

Luciano Castro y Julieta Díaz confesaron un amorío

Luciano Castro y Julieta Díaz sorprendieron al revelar que fueron pareja en el pasado. Los actores recordaron los proyectos en los que trabajaron juntos y contaron intimidades sobre cómo era su relación amorosa.

"Nos conocemos desde hace muchos años. Antes era más reservado Lucho, ahora sabe qué compartir y que no pero está más relajado. Me gusta verlo así. Hicimos Campeones de la vida, Valientes y acá en Telefe hicimos Pequeña Victoria", comenzó su descargo la actriz ante la mirada de Andy Kusnetzoff.

El picante conductor no desperdició la oportunidad de preguntarle a los actores si habían sido pareja en el pasado y Díaz soltó: "Sí, fuimos novios. Salimos poco tiempo, teníamos 20 años. Éramos muy jóvenes". Castro calificó a la relación como una aventura y agregó: "Teníamos la pasión del teatro, ella siempre fue una gran estudiante, a mí me gustaba estudiar".

"Mirábamos películas de Marlon Brando juntos, yo lo esperaba con los ravioles", sumó entre risas la protagonista de Pequeña Victoria. "Después quedamos amigos y nos queremos mucho. Trabajamos muy bien", cerró.