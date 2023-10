Duro golpe en los medios: murió un reconocido conductor de radio

A los 78 años, el presentador dejó un espacio vacío en la radio y fue despedido con dolor por colegas y amigos.

La radio argentina comenzó este lunes 9 de octubre de luto, al conocerse la triste noticia de la muerte de un histórico conductor. En las últimas horas falleció uno de sus exponentes históricos, quien supo ser conductor de un popular programa con casi 40 años al aire. A los 78 años, murió el actor y conductor Claudio Corvalán.

Claudio Corvalán nació en Buenos Aires, donde desarrolló una carrera como actor en producciones importantes de la talla de El amor tiene cara de mujer, Yo también tengo fiaca (con Susana Giménez y Juan Carlos Calabró), Alta Comedia y Propiedad Horizontal, entre otras. Pero más allá de su vida artística, el mayor reconocimiento en su carrera lo tuvo en la ciudad santafesina de Rosario, donde decidió vivir desde la década de 1980.

En la ciudad del Monumento a la Bandera, Corvalán forjó un vínculo especial con el público desde la radio. Ese medio lo acogió desde su llegada y allí creó Sensaciones, que se transformó en un clásico de Radio 2 durante casi 40 años. Con mucha presencia de la música, su ciclo se convirtió en un espacio de referencia para figuras artísticas de todos los ámbitos. Según su propia definición, su programa tenía “un formato de música de FM en la AM”.

“La radio tiene eso que uno no puede explicar entre el emisor y el receptor que hace que un grupo de personas que no se conocen se reúnan en el aire a una hora determinada para escuchar un programa”, resaltó también Claudio Corvalán, en una entrevista con Rosario3 en 2021, con motivo del aniversario número 38 de su programa. El nombre de su programa también guarda una anécdota especial que fue revelada por el propio conductor: “Hacíamos un programa que se llamaba "Ritmo del verano". Le habíamos presentado varios nombres al entonces director de la radio y no le gustaba ninguno. Así que aprovechamos su ausencia para empezar con 'Sensaciones'. Una vez que lo habíamos tirado al aire, ya no se podía volver”.

Corvalán padecía Epoc y problemas cardíacos, derivados del consumo de tabaco que mantuvo a lo largo de toda su vida, problemas que lo condujeron a la muerte.

El dolor por la muerte de Claudio Corvalán.

En redes sociales y también en Radio 2 sus colegas, compañeros y amigos despidieron a Claudio Corvalán con mensajes muy sentidos. Oscar Chiqui Balotto, productor de Sensaciones, habló con la radio y recordó a su amigo, de quien destacó su responsabilidad en el trabajo. “Empecé como compañero de trabajo hasta convertirme en hermano. Me quedo con el recuerdo”, sostuvo.

Jésica Caballero, locutora de Radio 2, en tanto, habló de las dificultades con las que convivía Corvalán: “Vivía en Casilda y cuando venía a Rosario y tenía un ataque de tos, paraba, se hacía un paf y seguía”. Mientras que ambos coincidieron en que hablar de él es “hablar de parte de la historia de la radio en Rosario”.

"Este lunes se conoció una triste noticia para la radiofonía rosarina: murió Claudio Corvalán, histórico conductor de Sensaciones (Radio 2), tras una larga enfermedad", fue la despedida formal del medio.