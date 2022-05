Dura reflexión de Araceli González tras el accidente de Fabián Mazzei: "La tibieza en el ser humano"

La actriz Araceli González dejó un triste mensaje luego del accidente que casi mata a su esposo, el actor Fabián Mazzei.

Araceli González sigue acompañando a su esposo, el actor Fabián Mazzei, luego del accidente fatal que casi termina con su vida. En horas previas a su cirugía, la actriz decidió compartir una dura reflexión sobre su pareja y la instancia de vida que les toca atravesar.

Tras sufrir un accidente doméstico por el que se fracturó el hueso calcáneo, Fabián Mazzei pasó por el quirófano y Araceli González estuvo firme, acompañándolo. Nerviosa por la operación, cuando la actriz se dispuso a hacer un llamado telefónico, vio una foto de su fallecida madre y eso activó su memoria emotiva. Interpretando la imagen como una señal de que ella estaba a su lado en ese momento, la actriz escribió en su cuenta de Instagram una dura reflexión.

"No se si te pasa! Pero cuando más la necesito aparece en mi teléfono. Pareciera que me recordara que está conmigo. Se que es así! Puedo terminar mi texto acá y suena bonito! Pero voy a seguir! Mañana operan a fabi! Agradeciendo y celebrando vida. Me senté hace un rato a comer, sola, o no!, para descomprimir y pensar! No pensando el porqué de lo sucedido sino para que! Tengo claro para que!!!! Pero es un gran salto de cambios y nuevos desafíos. Hace mucho mejore y salí de zonas tóxicas pero parece que le faltaba una vuelta más a la madeja. Y es saltar una ola de evolución, cambios y otros horizontes. Otros escenarios!", escribió la actriz.

"La tibieza en el ser humano es la caída": la dura reflexión de Araceli

Muy reflexiva, Araceli prosiguió en su publicación con un recuento de sus decisiones y decretos: "Agradezco cada detalle fino de mi vida! Agradezco la lucidez que tuve para salvarme! Que no es poco. Hay quienes entiendan cada detalle de mis palabras y los que no , solo sepan que para estar donde estamos transitamos solos y las decisiones de nuestros cambios es en soledad. Esto no habla de caída habla de Resurrección , de modificaciones en el foco de la vida! Nunca fui una colgada, fui mamá muy joven y eso me lleno de responsabilidad y amor extremo! Siempre fui así : niña mujer. A los 8 decrete dignificar a mi mamá y lo hice, le di calidad de vida y paz. No quedó nada pendiente. Hoy decreto dignificar una vez más mi vida! Y cómo es eso? Viendo, sintiendo y accionando! Podes morir sin ver nada. Pero esa no es mi misión. Estoy parada , firme y decidida. No más!".

"La tibieza en el ser humano es la caída! Vivimos en un mundo y sociedad tibia! Transitamos entre depredadores. Pero a mi no me asusta eso. Es mi zona más curtida! Es la zona que más conozco. Desde muy pequeña lo hago. Fabi casi se mata! De manera literal!!!!", cerró, tratando de llevar conciencia sobre el grave accidente que sufrió Mazzei.