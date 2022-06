Duki rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad de Emilia Mernes: "Nos afecta"

Duki les respondió a las personas que insinúan que Emilia Mernes le habría sido infiel.

Duki respondió a los rumores de crisis con Emilia Mernes con un contundente mensaje en su cuenta de Twitter. De acuerdo con estas versiones, la cantante de Cuatro Veinte le habría sido infiel a Duki con diferentes personajes de la farándula.

Primero salió a la luz un video de Emilia y Duki haciendo un streaming con el youtuber "Coscu". En los comentarios, cientos de usuarios señalaron que era muy evidente que la artista estaba coqueteando con el influencer enfrente de su novio. Días después, se filtró un video de Mernes en la fiesta Bresh bailando cerca de otro chico y los rumores se intensificaron todavía más.

"En TikTok descubrieron que Emilia Mernes le estuvo apoyando el culo a un chabón en la Bresh de Madrid toda la noche. Pobre Duki, re cornudo es", publicó una usuaria junto con el video del momento. Duki citó el tweet y puso: "O tal vez Emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chico que vemos ahí) es parte. Por el amor de Dios, dejen de meterse en nuestra relación. Con Emilia vivo todo los días 24 horas al día y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen más, realmente nos afecta".

Y sumó: "No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta , quiere y acompaña. Qué es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son. Lo peor es que ni ven cuánto nos afecta, cuánto molesta, medios de noticias, gente de por ahí opinando; vivan y dejen vivir".

El conflicto entre Duki, Emilia Mernes y "Coscu"

A fines de mayo de 2022, Emilia y Duki hicieron un streaming con "Coscu". El video se volvió viral en varias redes sociales, como TikTok y Twitter, y cientos de usuarios señalaron que había una notable tensión entre Emilia y el youtuber. "Coscu" se ganó el odio de varios seguidores de la pareja, quienes lo acusaron de ser el tercero en discordia.

Finalmente, el influencer se cansó y expresó un descargo que lejos de aclarar la situación, la empeoró todavía más: "¿Por qué voy a querer meterme yo? Eso sí, yo no les voy a mentir: antes de que Emi conozca a Duki, que yo conozca a Emi, que tal conozca a tal, yo la veía a Emi Mernes y me parecía hermosa la piba".