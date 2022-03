Drástica decisión de Nicolás Cabré por su salud: "Estaba de más"

El actor dio a conocer cuál fue el motivo para que inicie un cambio radical en su vida. Nicolás Cabré habló sobre su vínculo con su hija.

Nicolás Cabré dio a conocer el motivo por el que decidió dejar de fumar hace un tiempo en relación a su salud respiratoria. La expareja de Eugenia "La China" Suárez abrió su corazón y reveló otros cambios de hábitos que ha hecho últimamente, en pos de tener un mejor estilo de vida.

El actor de Mi Hermano es un Clon habló de cuáles son las verdaderas prioridades en esta etapa de su vida y aseguró que su yo del pasado dista bastante del actual. "Dejé de fumar porque tenía que dejar de fumar, sabía que ya estaba de más. Cuando arranqué en el mundo del running tenía un desconocimiento absoluto", comenzó su descargo Nicolás Cabré en diálogo con La Nación.

"Fui padre y me di cuenta de que tenía que empezar a hacer ciertas cosas, porque lo único que quiero es estar más tiempo con ella y lo primero era eso: dejar de fumar", sumó Cabré y contó que el nacimiento de la hija que tuvo con Suárez, Rufina, cambió su perspectiva en un 100%. La niña llegó al mundo en el año 2013, cuando su madre tenía 21 años y su padre 33.

Cabré también reveló el gran papel que el deporte cobró en su vida y soltó: "Fui a un gimnasio y vi que un par salían a correr afuera. Arranqué y descubrí un mundo que me da mucha alegría. Que me hace bien. Me hice amigos a los cuales hoy necesito". Además, el actor relató que disfruta mucho de los encuentros con amigos que están en su misma sintonía.

El contundente comentario de Alejandra Maglietti sobre Nicolás Cabré

La panelista de Bendita se expresó sobre una información revelada por Estefanía Berardi en Mañanísima y fue letal con Nicolás Cabré. "Tengo una conocida que salió con Cabré. Un día ella iba hablando con él por WhatsApp, pasa por el peaje y le deja de contestar porque no podía. Y él le decía: ‘¿por qué me dejás de contestar?’. ¡Pará un poco! Re intenso", soltó Berardi en una de las emisiones del ciclo conducido por Carmen Barbieri.

Maglietti decidió opinar en Bendita sobre lo acontecido en ese programa y enunció: "Un poquito tóxico". El comentario vino tras la pregunta del conductor del ciclo de archivos, que siempre busca lucir a sus panelistas y hacerlos partícipes del programa. "Yo tengo la misma información. Tiene buena data", añadió la periodista Lola Cordero y aprobó la información revelada por Berardi.