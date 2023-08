Dolor por la peor noticia sobre Silvina Luna: "Está entregada"

Se conoció una triste actualización sobre la salud de Silvina Luna tras la muerte de Mariano Caprarola, otra de las celebridades que fue víctima de Aníbal Lotocki.

La exparticipante de Gran Hermano 2001 Silvina Luna sigue luchando por su vida mientras está internada en el Hospital Italiano por su delicado cuadro de salud, que se habría complejizado luego de conocerse que contrajo el virus del Covid-19. En este marco de extrema cautela de su círculo íntimo, la panelista Estefi Berardi arrojó una preocupante actualización sobre el estado de la modelo.

Al aire en Mañanísima (Ciudad Magazine), Berardi anunció un audio exclusivo de la empresaria Gabriela Trenchi, que también pasó por el cuchillo de Aníbal Lotocki (actualmente inhabilitado para ejercer la medicina por la Cámara de Casación Nacional) y deslizó: "Gaby, una de las primeras víctimas de Aníbal Lotocki en hablar en los medios y visibilizar el tema, está internada en el Hospital Italiano. La está pasando mal...tardó en responderme porque no puede estar con el celular, los médicos no la dejan".

Luego procedió a reproducir el audio con la voz de Trenchi, quien exclamó en forma angustiada: “Hola, no me siento bien. Estoy tratando de responder de a poco. El psiquiatra me prohibió el teléfono, el médico también. Tengo el intestino mal por el tema de tanta medicación, tengo una gastroenteritis medicamentosa, tengo la boca, tengo que ir a ver al dentista, tengo todos los medicamentos, ataques de pánico por lo que pasó con Mariano, lo de Silvina, siento que sigo yo".

También, Gabriela habló del estado de salud de Silvina Luna -internada en el mismo hospital- y reveló que "está entregada". "Y este hijo de pu… que sigue libre, que no levantan la estafa. Fueron cuatro años, no es nada para todas las víctimas que estamos pasando por este dolor. Y no son lesiones graves, son lesiones gravísimas”, cerró en el audio.

Estefi Berardi banalizó los relatos de las víctima de Lotocki con un polémico comentario

De vuelta en el piso, Carmen Barbieri y sus panelistas debatieron sobre el aislamiento en las internaciones y "La Leona" reveló que cuando cayó con Covid-19 estuvo "22 días en coma y 8 días sin visitas", y especificó que su único contacto social con personas fue con la mujer de maestranza que limpiaba su habitación. En ese momento, Estefi Berardi emitió una reflexión final sobre las víctimas de Lotocki y lanzó un polémico comentario que fue recibido con aprobación por sus compañeros: "Es para hacer una serie de terror porque hay tanto para contar...".