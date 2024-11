Dolor en el mundo de la moda por la muerte de una famosa modelo de 46 años.

Este martes, se conoció la terrible noticia de la muerte de una supermodelo que fue ícono para el mundo de la moda junto a Kate Moss. La mujer tenía 46 años y falleció en una Isla Griega a pocos meses de haberse casado en su país natal, inglaterra. La noticia fue confirmada por los medios británicos y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y conmoción.

Se trata de la supermodelo Georgina Cooper, que según publicó el Daily Mail, se encontraba de vacaciones en la isla de Cos, en Grecia, con su esposo Nigel cuado comenzó a sentirse mal. La mujer fue rápidamente deribada a un centro médico de la isla, pero su estado era tan grave que los médicos solicitaron una ambulancia aérea para trasladarla a Creta, la isla más grande del país, que cuenta con mejores instalaciones.

Georgina Cooper se destacaba por su característica sonrisa con dientes separados.

La modelo quedó internada en terapia intensiva y permaneció en ese estado por cinco días. Si bien la noticia se conoció esta semana, Georgina Cooper falleció el 21 de octubre. En el mundo del modelaje, la artista era conocida como "la chica de los dientes separados", una característica que la convirtió en uno de los grandes íconos de la época. Comenzó su carrera a los 13 años cuando su madre la inscribió en 1992 en el concurso Elite Look of The Year, certamen donde ocupó el tercer lugar.

A los 15 años tuvo su primera gran oportunidad cuando apareció en un video musical de Bon Jovi. Luego, fue fichada por la agencia Premier Model Management, compañía que manejó e impulsó las carreras de otras leyendas de la industria como Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Christy Turlington y Naomi Campbell. Asimismo, se destacó en las portadas de las revistas más importantes del momento y desfiló para firmas de prestigio como Helmut Lang, Giorgio Armani o Calvin Klein.

Hace tan solo cuatro meses, en junio, se había casado con un empresario británico llamado Nigel. Tenía un único hijo, Sony, fruto de su primer matrimonio.

Saint Laurent apuesta por lo masculino en su desfile de primavera

El director creativo de Saint Laurent, Anthony Vaccarello, ofreció una línea de trajes amplios y masculinos para la colección primavera-verano 2025 de la marca parisina, con hombros prominentes y corbatas a juego.

Los modelos desfilaron con paso firme por una pasarela al aire libre instalada en el patio central de la sede de la casa de moda, propiedad de Kering.

Las chaquetas de cazador añadían peso a las siluetas, mientras que las joyas gruesas y los tacones de aguja puntiagudos aportaban un extra de glamour a los atuendos, inspirados en el estilo personal del fundador de la casa, Yves Saint Laurent.

A mitad del desfile, Vaccarello se decantó por estilos más femeninos y bohemios, con faldas vaporosas con motivos paisley y chaquetas de brocado brillante cubiertas de flores y combinadas con faldas cortas.

El desfile nocturno atrajo a multitud de curiosos que vitorearon la llegada de celebridades como el cantante Lenny Kravitz, la modelo Kate Moss y la actriz Gwyneth Paltrow. El desfile puso el broche final a la segunda jornada de la Semana de la Moda de París, que se prolongará hasta el 1 de octubre y en la que participan algunas de las marcas de moda más importantes del mundo, como Hermes, Chanel, Valentino y Louis Vuitton, propiedad de LVMH.

Con información de Reuters