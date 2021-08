Devastador testimonio sobre el calvario de Vicky Xipolitakis: “La golpeaba”

Una ex empleada de la pareja compartió información exclusiva en Intrusos y deschavó al empresario.

Una ama de llaves que trabajaba en la casa de Vicky Xipolitakis cuando aún estaba casada con Javier Naselli ofreció información exclusiva a un programa de televisión sobre cuán tormentosa era la relación de sus patrones. En su descargo, Gladys reveló que la vedette sufría violencia psicológica y física por parte del empresario, así como su pequeño hijo.

“Yo trabajé con Vicky durante unos cuatro o cinco meses, pero yo ya me había ido un poco antes de que pasara todo lo que después pasó. Me fui porque me sentía bastante incómoda por todos los problemas que ellos dos tenían. Yo trabajaba con cama, era la ama de llaves de ella. Esas situaciones incómodas eran cuando ellos discutían, él a veces la golpeaba a la señora. La maltrataba a ella y al nene”, comenzó la ex empleada de Xipolitakis en diálogo con Intrusos.

Luego, Gladys continuó sobre las conductas machistas y enfermizas que tenía el empresario con su entonces esposa: “Él era un señor muy posesivo, no le gustaban las amistades de la señora. Ese era el drama principal de él. Es más, cuando él se iba de viaje, él se enteraba si la señora hacía reuniones con sus amigos, pero no por mí, se enteraba por los del edificio. Yo declaré en la causa, la primera vez que me llamaron y dije toda la verdad”.

“Después no me llamaron más, pero yo siempre estuve del lado de ella y lo voy a seguir estando, porque esa forma de maltratar no va. A mí no me la contó nadie, yo sé lo que pasaba”, explicó la empleada y concluyó: “Yo sé cómo empezaban las discusiones, que eran porque ella se ponía una ropa especial o porque iba a salir con los amigos, y él ya se molestaba. Se molestaba de todo, eran el agua y el aceite, completamente”.

Así se siente Vicky

Hace algunos días, tras haber conversado con Xipolitakis en privado, Marcelo Polino reveló en A la Tarde cómo se encontraba la modelo en el difícil momento que atraviesa. “Acabo de compartir el programa de Vero Lozano y, bueno, está pasando un momento complicado, difícil, porque se enteró por los medios que tenía esta principio de desalojo de su casa. Así que está bastante shockeada, nos puede pasar a cualquiera”, expresó el periodista y remató: “El tema es así: la orden no es contra ella, se le mandó a Naselli, que es el marido. El propietario es un señor que vive en Italia, entonces le mandó este pedido a su ex marido”.