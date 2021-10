Desopilante: Ibai se burló de los argentinos que hablan como Coscu y Momo

Ibai, streamer español, cuestionó la forma en que hablan Coscu, Momo y los adolescentes argentinos que los siguen.

Ibai Llanos, streamer español, no para de crecer en Internet: se convirtió en uno de los streamers más famosos del mundo. Es por eso que tiene mucha relación con varios streamers y youtubers argentinos, como Momo y Coscu. Después de que se quejaran de lo mucho que les cuesta entender a los españoles cuando hablan, Ibai les contestó indignado y su respuesta se volvió viral.

Aunque el reproche fue para Momo, Coscu es el responsable de esto: revolucionó el lenguaje adolescente inventando expresiones y palabras que, hoy en día, ya forman parte de la jerga cotidiana de los más jóvenes. “Nashe”, “buenardo”, “ido”, “de ruta” y “ndeah” son algunas de las más usadas entre la mayoría de los adolescentes en Argentina. De tanto escucharlos hablar, hasta Ibai se las fue aprendiendo a todas.

“Yo sé, soy plenamente consciente, de que todos los argentinos no habláis así. Pero este es un mensaje para Momo y para todos sus amigos. Momo: ¿cómo es posible que tú digas que no entiendes a los españoles cuando hablan si estás todo el put… día”, comenzó Ibai.

“‘Nashe, nashe, kiii, amigo, ¿en qué liga juega?, idooo, buenardo’? O sea, si esto lo escucha mi padre, ¿qué piensa? ¡Dime!”, gritó el streamer. “¡¿Y luego no me entiendes a mí?! Es que no puedo más con este tío, no puedo más”. En respuesta, Momo reposteó el video y abajo escribió: “Si lo viera tu padre diría: ‘Pero dónde m… juegan estos doctores!?’”.

Historia de Instagram subida por Momo en respuesta a Ibai.

La broma de Ibai a Tini Stoessel

Recientemente, el streamer español tuvo un mano con la cantante argentina Tini Stoessel. Por primera vez, Tini, que viajó a España por trabajo, vivió la experiencia de hacer un vivo por Twitch. En un momento de la charla, ella le preguntó cuándo había empezado a streamear y él le contestó que hace apenas un año y medio, porque antes era un actor muy famoso en España.

“Yo era actor de Netflix. Yo salí en la primera temporada de Elite, lo que pasa es que ahí era una actor un poquito más secundario, y luego estuve trabajando en una serie que se llama El internado”, le contestó Ibai con total seriedad, a lo que Tini le respondió sorprendida: “¿Dejaste de actuar o estás con las dos cosas?”.

“Tuve un problema con el director de cine muy conocido aquí, no sé si lo tienes, Paco de Leon. Tuvimos una especie de rifirrafe que salió en los medios. Y, de alguna manera, no me gustó ese mundo. Como que dije: ‘No quiero ser actor’. Entonces comencé una nueva vida stremeando”, dijo. Al darse cuenta de que ella se lo había creído todo, le confesó: “No, lo he inventado todo”. “¡No puedo creer la joda que me acabás de hacer!”, le contestó ella.