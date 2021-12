La pérdida que golpea a una figura de "El Trece": "Les ruego"

El actor de Rebelde Way y novelas de El Trece como Patito Feo y Los ricos no piden permiso pidió ayuda a sus seguidores de Instagram, para dar con el paradero de su gata.

El actor Juan Guilera pasó momentos de tristeza luego de descubrir que su amada gata Malibú se había ido de su casa y no volvía. Desolado, la figura de tiras como Rebelde Way, Patito Feo y Los ricos no piden permiso, entre otros éxitos de Canal Trece, pidió ayuda en sus redes sociales.

"Se perdió. Se fue. Siempre tuvo ganas de explorar el mundo. Estoy roto. La extraño demasiado. Les ruego, si alguien la ve por favor me avise por acá. Se fue ayer a la anoche (lunes), por Colegiales”, comentó en un video publicado en sus stories. Muy triste, y por si nunca más volvía a encontrar a su gatita, le dedicó un tierno: “Que seas muy feliz Malibú”.

Afortunadamente, la historia terminó con final feliz y, horas más tarde, el ex de Thelma Fardin publicó nuevas stories para comunicarle a sus fans una buena noticia: Malibu apareció sana y salva. "No saben lo que les agradezco su buena energía. Este sore... explorador se había ido a lo de la vecina. Por suerte una vecina le avisó a otra que yo había perdido el gato. Estaba abajo del lavarropas de la casa de al lado no, de la otra", explicó.

La gata Malibú es protagonista recurrente de las stories de Juan Guilera y sus seguidores la reconocen por los divertidos videos que sube el actor de Millenials, de Netflix. “Nada me da más paz que acariciar la melena de Malibú”, expresó en otra publicación de diciembre de 2020. “Love of my life (amor de mi vida)”, escribió en un posteo de mayo del año

El día que Juan Guilera fue clave en la causa contra Juan Darthés

“¿Juan Darthés te llamó para usarte en defensa propia en este hecho?”, fue la consulta del movilero de Crónica TV al actor en plena explosión del caso Darthés. A lo que Guilera respondió: “Difícil poder asegurarlo, todo indica que sí. A mí ya me pareció sospechoso en el momento en que me hace una pregunta bastante crítica, que a mí me llama la atención”.

El protagonista de Millenials contó que Darthés lo contactó desde el teléfono de su hijo, un hecho que le pareció extraño, pero accedió a conversar pensando en que un llamado tras diez años implicaba una propuesta de trabajo. "Me dijo, 'disculpame que te llame, pero estoy desesperado porque me llegó por fuente muy fiel que mañana Thelma me va a acusar a mí de violación. Yo me quedé duro en el teléfono, no estaba entendiendo ya ni siquiera por qué me estaba llamando". apuntó. Y recordó: "Entonces, me hace dos preguntas. Una era si yo seguía en contacto con ella, a lo cual le dije que no, que en estos diez años no había vuelto a tener contacto con ella".

Además, Darthés le hizo una segunda pregunta que le llamó la atención. "Me preguntó si diez años después me acuerdo que en algún momento le dije a él que Thelma tenía fantasías con él. Yo le dije que no, que yo no le dije eso ni me acordaba de haber hablado con él de Thelma. Que era muy raro que pudiera acordarme de algo que hablé con él hace diez años", resaltó. Y añadió: "Básicamente ahí terminó la conversación y me dijo que lo disculpe por meterme en todo este mambo"

Tras esa conversación, el actor se contactó con su ex pareja, ya que consideró que debía contar con esa información. "Yo no sabía si iba a servir para algo, pero ya me parecía raro que me haya llamado", indicó. Y agregó: "La sensación que tengo ahora es mi apoyo incondicional y absoluto hacia Thelma. Fue una persona muy importante en mi vida, estoy anonadado y no puedo creer lo que escuché”.