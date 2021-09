Desgarradora pregunta de Dieguito a Jana Maradona: "¿Por qué?"

Mario Baudry dio detalles exclusivos de la conversación entre el hijo de Verónica Ojeda y su hermana.

La muerte de Diego Armando Maradona conmocionó al mundo entero y ya luego de varios meses de su partida sus familiares aún sienten la ausencia. En esta oportunidad Mario Baudry actual representante legal de Dieguito Fernando, hijo de Verónica Ojeda, reveló cómo está el pequeño y habló de la desgarradora pregunta que le hizo el niño a Jana Maradona.

“Dieguito habla mucho con Jana, Gianinna llama pero con Jana habla mucho por facetime. Se ponen en el teléfono y juegan a través de eso, él le cuenta y le muestra cosas y el otro día fue fuerte”, comenzó diciendo el abogado en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre live. Y agregó: “Verónica hace de mamá y papá, está todo el día. Es una situación difícil. Dieguito tiene una obsesión con la muerte y los médicos. Él ve a su papá todos los días por televisión".

En un momento Baudry reveló la conversación entre Dieguito y su hermana: “Jana llamó y Dieguito le preguntó directo, ¿Por qué se murió papá, Jana?, y ella no supo cómo reaccionar. Son hermanos y se quieren. Cuando Dieguito visitaba a su papá, Jana estaba siempre y la veía, él la tiene muy asimilada”, aseguró y agregó:

“Como todo niño que pierde a su papá, tiene esa obsesión con lo que conté. Hoy lo que me toca vivir es una situación compleja y difícil. Él hace mucho tratamiento profesional”, dijo al respecto.

Pasapalabra: Dalma Maradona se negó a decir River y perdió un participante de su equipo

Invitada a Pasapalabra (Telefe), programa de juegos y entretenimientos conducido por Iván de Pineda, Dalma Maradona hizo equipo con el periodista deportivo Fernando Carlos para ayudar a un participante, pero en medio de un juego no solo no le tendió una mano sino que lo hizo perder por no mencionar la palabra "River".

Era el turno de Dalma en el juego Tutti Frutti y la categoría a completar era "Messi firmó con...". Cuando de Pineda procede a darle el pie para que complete con el cuadro rojo y blanco, la hija de Diego Maradona no traicionó su orgullo Xeneixe y respondió con un categórico: "No lo voy a decir".

"Decilo, es un segundo para Brian", le insistió el conductor. Molesta, Dalma sentenció: "No, no lo voy a decir. Paso". Acto seguido, el participante perdió dicho juego e Iván de Pineda eligió no hacer comentarios al respecto.

El momento