Desgarrador mensaje de la hija de Vero Lozano: "Te habías muerto"

Luego de su terrible accidente, Vero Lozano contó cómo fue la dolorosa y terrible charla que mantuvo con su hija Antonia.

En los últimos días, en nombre de Vero Lozano se convirtió en noticia luego de que sufriera un terrible accidente en medio de sus vacaciones en Aspen, Estados Unidos. Mientras estaba en la aerosilla dirigiéndose al lugar para comenzar a esquiar, se resbaló de la misma y terminó por caer de siete metros de altura, lo que le dio como resultado el romperse los dos tobillos. En este marco y ahora que se encuentra estable, la conductora contó cómo afectó este accidente a su familia, especialmente a su hija Antonia.

A través de las declaraciones que dio en su programa Cortá Por Lozano, en donde se comunicó a través de videollamada, Vero Lozano reveló cómo fue la reacción de su hija frente al accidente. Lo cierto es que, luego de accidentarse, la conductora de Telefe fue trasladada al hospital y recién al cabo de unas horas pudo ver a su primogénita, quien la reconfortó muchísimo con sus ocurrencias en medio del complicado momento.

"Le dije a la doctora que por favor necesitaba ver a mi hija. Hablaron entre ellos y finalmente pudo entrar. Le dije que estaba bien, le conté lo que había pasado", comenzó por contar Verónica sobre la situación. Ahí fue cuando la niña que la también psicóloga tuvo con "El Corcho" Rodríguez confesó cuáles habían sido las mezclas de emociones que vivió frente al accidente que vivió su madre.

"Ella muy amorosa y comprensiva me dijo: ‘Tenía mucho susto porque no sabía si te habías muerto o qué’", relató entre risas Lozano y agregó que lo más difícil fue estar lejos de su familia durante sus días en el hospital. "Ahí nos besamos porque no se podía quedar conmigo en el hospital, me dio su pulserita y ahí me subieron a una habitación", finalizó el relato visiblemente emocionada por la situación.

La salud de Vero Lozano: cuáles son los pasos a seguir

Verónica Lozano recibe miles de mensajes a diario que le consultan sobre su situación de salud, por lo que también decidió revelar como avanza el diagnóstico, cuáles son los pasos a seguir y cuánto durara su recuperación.

"El doctor me contó que me ve el miércoles y el jueves me operan. Sé que el proceso es largo. Va a durar 4 horas y es boca abajo. Te hacen como una L en el pie y te meten clavos y placas", develó la conductora. Asimismo, aseguró que si tiempo de recuperación aún es incierto, ya que "depende de cada médico".

"Si Dios quiere, a la semana de operada puedo estar volviendo a Buenos Aires, pero van a ir viendo cómo voy evolucionando como paciente. Soy extremadamente ansiosa y con los doctores no está estandarizada la recuperación, es de acuerdo a cada uno", sentenció.