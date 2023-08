Descubrieron al doble de Luis Miguel en el último show del artista: "Plan B"

Una fanática captó al falso "Luismi" muy cerca del escenario y el video se volvió viral. Ocurrió durante el último show del "Sol de México" en el Movistar Arena.

Luis Miguel cerró la primera parte de su gira por Argentina -regresará el año que viene-. Tras cinco años sin visitar nuestro país, revolucionó a todos con sus 10 conciertos en el Movistar Arena. Pero fuera del show también despertó revuelo mediático por sus supuestos dobles.

El "Sol de México" sorprendió a muchas personas con su cambio físico y varias personas empezaron a especular con la posible participación de "falsos Luismis" en los shows. Una de las personas que más defendió la teoría fue Luis Ventura. Pero ni el periodista se esperaba que en la última presentación del artista una fan descubriera a un doble muy cerca del escenario.

Tal es su magnetismo que no solo sus fanáticos desean cantar sus icónicas canciones, sino que convoca a personalidades del mundo del espectáculo, como por ejemplo Mirtha Legrand. De hecho, el cantante dejó por un momento el escenario para ir hasta donde estaba sentada "La Chiqui" y darle un beso.

Y si bien ya abandonó nuestro país, en las últimas horas se viralizó un video de una persona muy parecida a él viendo el recital desde una de las filas del microestadio ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. “El plan B”, bromeó la usuaria de TikTok Verónica Crespo, quien captó el particular momento y lo hizo circular por redes sociales. El doble de Luis Miguel disfrutó del show y miró cada uno de los movimientos del astro arriba de las tablas.

En los comentarios, los internautas de la plataforma fueron muy creativos y dejaron mensajes desopilantes. “Luis Miguel en el concierto de Luis Miguel”, “Basado en mi situación económica para ese Luis Miguel sí me alcanza”, “Wow, el doble de Luis Miguel. Están muy de moda los dobles”, “Indudablemente un fan e imitador de Luis Miguel”, “Luis Miguel supervisando el show” y “Tan bueno es el show que el mismo Luismi pagó para verse a él mismo”, fueron algunos de los comentarios que recibió el clip.

Un invitado famoso sorprendió a Luis Miguel en su último show

Una reconocida figura de la música fue a ver el último show que ofreció Luis Miguel en Argentina en el Movistar Arena de Buenos Aires, después de años enfrentados. De acuerdo con los fuertes rumores que circularon durante los últimos años, ambas estrellas habrían estado peleados por un largo tiempo. Aunque nunca se llegaron a comprobar los motivos de esta enemistad, trascendió que podría tener que ver con una mujer.

Se trata de Cristian Castro. Según circuló, todo giró en torno a Daisy Fuentes, una mujer de la que ambos habrían estado enamorados. Por otra parte, se dijo que "El Sol de México" habría tenido una aventura con la madre de Castro, Verónica Castro. Esto último nunca se llegó a confirmar y, tras un largo tiempo distanciados, el intérprete de Lloviendo Estrellas fue visto disfrutando del show de su colega.

Meses atrás, Castro había conversado con Socios del Espectáculo y sostuvo que su relación con Luis Miguel estaba en muy buenos términos. "Estamos mejor que nunca. La mejor, ahora me puso en su Instagram. Puso una historia en la que yo hablé bien de él, porque se dio cuenta de que yo soy su seguidor. Así que ojalá que tenga ganas de amigarse conmigo”, señaló.

"La verdad es que en mi corazón está Luismi. No lo puedo sacar por nada del mundo. Así que, si él me saca a mí, es un error, es un error...”, enfatizó. Fue entonces cuando reveló la verdadera razón de su distanciamiento: “¡Me quitó a la chica, viejo! No importa, se la dejo. Está enojado porque él la quitó y yo se la dejé. Se enojó porque se la dejé, no sé qué pasó”.

Por qué se pelearon Cristian Castro y Luis Miguel

En otra entrevista, Cristian confirmó que el problema giró en torno a Daisy. “Fuimos amigos en un momento muy lindo, pero me decepcionó un poco su personalidad. Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito. La empezó a enamorar y ella me lo decía. Entonces, como para mí, Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije que probara salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho”, recalcó durante su visita a PH: Podemos Hablar.

En este sentido, señaló que él es quien debería estar molesto, pero que Luis Miguel "se hace el ofendido con esto". "He ido a sus shows y siempre me hacía pasar, pero yo siento el cambio de energía y me pone triste. Siempre va a tener el mismo lugar dentro de mi corazón, nunca va a cambiar, y espero que él lo considere”, concluyó sobre el conflicto que fue abordado en la serie del "Sol de México" de Netflix.