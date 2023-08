VIDEO Un invitado famoso sorprendió a Luis Miguel en su último show

Luis Miguel recibió la visita menos esperada en su último show en Buenos Aires.

Una reconocida figura de la música fue a ver el último show que ofreció Luis Miguel en Argentina en el Movistar Arena de Buenos Aires, después de años de distanciamiento. De acuerdo con los fuertes rumores que circularon durante los últimos años, ambas estrellas habrían estado enfrentados por un largo tiempo. Aunque nunca se llegaron a comprobar los motivos de esta enemistad, se dice que podría tener que ver con una mujer.

Se trata de Cristian Castro. Según trascendió, todo giró en torno a Daisy Fuentes, una mujer de la que ambos habrían estado enamorados. Por otra parte, se dijo que "El Sol de México" habría tenido una aventura con la madre de Castro, Verónica Castro. Esto último nunca se llegó a confirmar y, tras un largo tiempo distanciados, el intérprete de Lloviendo Estrellas fue visto disfrutando del show de su colega.

Meses atrás, Castro había conversado con Socios del Espectáculo (El Trece) y declaró que su relación con Luis Miguel estaba en muy buenos términos. "Estamos mejor que nunca. La mejor, ahora me puso en su Instagram. Puso una historia en la que yo hablé bien de él, porque se dio cuenta de que yo soy su seguidor. Así que ojalá que tenga ganas de amigarse conmigo”, señaló.

"La verdad es que en mi corazón está Luismi. No lo puedo sacar por nada del mundo. Así que, si él me saca a mí, es un error, es un error...”, enfatizó. Fue entonces cuando reveló la verdadera razón de su distanciamiento: “¡Me quitó a la chica, viejo! No importa, se la dejo. Está enojado porque él la quitó y yo se la dejé. Se enojó porque se la dejé, no sé que pasó”.

Por qué se pelearon Cristian Castro y Luis Miguel

En otra entrevista con PH: Podemos Hablar (Telefe), Cristian confirmó que el problema giró en torno a Daisy. “Fuimos amigos en un momento muy lindo, pero me decepcionó un poco su personalidad. Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito. La empezó a enamorar y ella me lo decía. Entonces, como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije que probara salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho”, recalcó.

En este sentido, señaló que él es quien debería estar molesto, pero que Luis Miguel "se hace el ofendido con esto". "He ido a sus shows y siempre me hacía pasar, pero yo siento el cambio de energía y me pone triste. Siempre va a tener el mismo lugar dentro de mi corazón, nunca va a cambiar, y espero que él lo considere”, concluyó.