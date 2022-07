Denuncias a L-Gante: las tres causas por las cuales fue citado a indagatoria

El cantante de cumbia 420 se aleja momentáneamente del mundo de la música para enfrentar tres causas. Los detalles.

L-Gante no vive sus mejores momentos. Desde hace varios días, el mundo artístico quedó a un lado para ocuparse de lo legal, dado que deberá enfrentar una audiencia para tratar tres denuncias. En la jornada de este jueves 8 de julio, L-Gante y su abogado Alejandro Cipolla se presentan en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) N° 1 de General Rodríguez. Son tres las causas por las cual se lo va a imputar de manera formal, para luego, ser citado a indagatoria para declarar sobre estas tres situaciones.

En primera instancia, es por la denuncia realizada a principios de abril del 2021 por organizar una fiesta clandestina en medio de la tercera ola de COVID-19 en Argentina. La misma fue hecha en el polideportivo del Club Atlético Vélez Sarsfield y si bien había sido sobreseído dado que no había organizado el evento, la Cámara de Apelaciones reabrió la causa.

Posteriormente, tendrá por delante una de las denuncias más graves: Se trata de la presunta golpiza con la culata de un arma de fuego hacia un fanático que quiso sacarse una foto, hecho que Cipolla consideró que fue "por una persona que intentó sacar provecho de su éxito".

Como prueba, se presentó el video de la pelea que se viralizó a través de las redes sociales. Según contaron en el programa Nosotros a la Mañana conducido por "El Pollo" Álvarez en El Trece, será imputado por "lesiones".

Por último, otra causa grave enmarcada en "violencias y daños" será aplicada al cantante de cumbia 420. En este caso, fue por la persecución en la ruta a dos mujeres. En los próximos días, se dará a conocer el rumbo legal de L-Gante luego de las presentaciones formales y legales que deberá afrontar.

El duro comunicado de L-Gante

L-Gante volvió al país luego de su gira por España y publicó un comunicado que causó preocupación entre sus fanáticos. El representante de la Cumbia 420 utilizó las redes para dar a conocer lo que piensa en este momento de su vida, donde ve los frutos de su esfuerzo pero también se siente decepcionado por muchas personas que tuvo alrededor.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, L-Gante expresó: "Nunca me tuneo porque soy real por dentro y por fuera. Si la vida me da combate, yo le daré pelea. Ya viví el pasado y mucho me ha pasado hasta el día de hoy, varios de los que yo había inflado, se olvidaron de quién soy. Me cansé de decir que sí cuando merecían el no, ni una vuelta en la limusina me levanta el ánimo. Yo siempre lo voy a decir, disfruto del prójimo porque de mí quise disfrutar y el mundo no me dejó".

L-Gante no aclaró a quién está dirigido su mensaje, pero no se privó de dejar en evidencia su parecer. El artista aclaró: "Hay que saber cuándo apostar y hay que saber en quién confiar, debes pensar lo que decís y a quién se lo vas a contar, por eso de vez en cuando hay que morir callado. A muchos le cambié la vida y mitad me ha traicionado. Pero bueno, prefiero seguir fumando que vivir con el veneno, vi cómo los que 'apoyaban' me quisieron dar el freno, creo que estoy adelantado para todo lo que he logrado, el 90 me felicita y los demás ni lo han notado".