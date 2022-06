Denise Dumas no pudo ocultar su emoción en redes: "Este momento tan difícil"

La conductora compartió con sus miles de seguidores un momento muy especial que vive en familia.

Denise Dumas compartió el emotivo momento que atraviesa con su familia. A través de sus redes sociales, la conductora suele mantener un vínculo muy cercano con sus miles de seguidores, motivo por el que compartió el gran paso que decidió dar en su vida: la familia se agranda.

A través de su cuenta de Instagram, Denise Dumas dio detalles del importante cambio que habrá en la dinámica familiar: luego de meditarlo por un tiempo, la conductora decidió darle tránsito a una perrita rescatada. "Tomamos una decisión emocionante, hermosísima, y no sé qué más porque nunca lo había hecho. Vamos a ser hogar de tránsito de Cala. Ella estaba con el húmero roto y casi muerta", reveló la exparticipante de MasterChef Celebrity en su posteo.

"La curaron y como no puede ser operada todavía porque tiene una enfermedad le empezaron a buscar un hogar para este momento tan difícil", continuó Dumas sobre la nueva mascota de la casa a la que bautizaron como Cala. "Y así llegó Cala a casa en donde la estamos llenando de mimos y cuidados. Nunca sentí tanto agradecimiento por parte de un animalito. Ojalá podamos darle todo el amor y el cuidado que necesita, nos morimos de amor. Solo queremos verla feliz", reveló con gran emoción y prometió contar más información sobre el animal a través de esta misma red social.

El doloroso momento de Denise Dumas en PH: "Me marcó"

Denise Dumas recordó cómo la afectó la muerte de su hermana Janine, quien perdió su vida a los 16 años en un accidente automovilístico. La conductora de TV y esposa del humorista Martín "Campi" Campilongo reveló que ella tenía tan sólo 11 años cuando su familia afrontó la tragedia.

"Eso me marcó obviamente. La vida te pasa por otro lado, me hizo más payasa, esto de a lo mejor tener que tapar huecos en mi casa, ser más alegre, más para arriba", comenzó su relato la modelo que condujo Flor de Equipo tras la salida de Flor Peña de Telefe. En tanto, destacó al humor como una excelente herramienta para aplicar en contextos de angustia extrema como el que vivía en aquel momento.

"Creo que me cambió la personalidad y el futuro. A mamá y a papá obviamente les cambia toda la escala de valores y yo pude hacer todo lo que quise. Pude ser actriz", continuó Dumas en diálogo con Andy Kusnetzoff en el ciclo PH, Podemos Hablar. Y agregó: "Me cambió mucho la personalidad: el valorar todo. No me importa demasiado nada si es que escucho que mis hijos se ríen y están bien. Todo lo demás, pasa".

Denise destacó que sus padres lucharon para poder seguir adelante con sus vidas tras perder a su hija de una manera tan abrupta y a una tan corta edad. "Quedamos Max y yo, y mi casa sigue siendo una casa muy alegre a pesar de todo", concluyó la presentadora y actriz.